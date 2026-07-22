Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Turcji! Ostre starcie Polaków z policją

Mecz Górnika Zabrze z Fenerbahce przyniósł sporo emocji. Ostatecznie ze Stambułu wicemistrzowie Polski wyjechali z minimalną, jednobramkową porażką (0:1). Niestety, oprócz emocji na boisku, gorąco było również na trybunach. A nagrania związane z kibicami zabrzańskiego klubu błyskawicznie stały się hitem w mediach społecznościowych.

Polscy kibice zatrzymani w Stambule! Doszło do ostrych starć z policją

Jak poinformowało RMF FM, dziewięciu kibiców Górnika Zabrze zostało zatrzymanych przez turecką policję. Na trybunach stadionu Fenerbahce doszło do starć, które znajdują się m.in. na wspomnianych nagraniach, które trafiły do sieci.

Co ciekawe, problemy rozpoczęły się jeszcze przed rozpoczęciem meczu. Poszło o konieczność ściągnięcia banerów, które kibice gości rozwiesili w swoim sektorze. Służby porządkowe i policja kazała ściągnąć takowe, a to nie spodobało się kibicom Górnika. W efekcie doszło do ostrych starć.

Co ciekawe, jedna osoba nawet złamała rękę, choć akurat w tym przypadku mowa o niefortunnym upadku.

Zatrzymani trafili do jednej ze stambulskich jednostek policji, są przesłuchiwani. Niewiadomo, jakie grożą kibicom kary.

Liga Mistrzów: Udane występy Lecha Poznań i Górnika Zabrze na otwarcie!

Trzeba przyznać, że pierwsze mecze II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów, były całkiem udane w wydaniu przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy. Po pierwsze, warto zaznaczyć, że to pierwszy taki przypadek w dziejach Champions League – w obecnym formacie – że aż dwa zespoły z Polski mogły przystąpić do gry o miejsce a najbardziej prestiżowych, klubowych rozgrywkach na Starym Kontynencie.

Mistrzowie Polski z Poznania rozpoczęli od efektownego zwycięstwa aż 4:1 na terenie mistrza Danii. Piłkarze AGF Aarhus z pewnością nie tak wyobrażali sobie początek gry w eliminacjach LM. Lech Poznań potwierdził jednak, że ma w tym sezonie naprawdę duże ambicje. Trener Niels Frederiksen mógł tylko przyklasnąć swoim podopiecznym. Duńczyk miał z pewnością dodatkową satysfakcję, że wraz ze swoimi podopiecznymi z Polski, ograł najlepszą drużynę z kraju, z którego się wywodzi.

Co do Górnika Zabrze, porażka z Fenerbahce w Stambule 0:1, wstydu nie przynosi. Co więcej, patrząc na fakt, że wicemistrzowie Polski i zdobywcy Pucharu Polski – po latach zapaści – powracają do europejskich pucharów, to naprawdę z optymizmem można spoglądać w przyszłość. Rewanż w Zabrzu wcale nie musi być spotkaniem tylko pod dyktando przyjezdnych ze Stambułu. Choć bez wątpienia, w tym dwumeczu zdecydowanym faworytem jest Fenerbahce. To drużyna, która budowana jest pod grę o duże rzeczy na Starym Kontynencie.

Rewanżowe spotkania zostaną rozegrane za tydzień, tj. w środę 29 lipca.

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