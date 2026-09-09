Robert Lewandowski pobił rekord w Lidze Mistrzów! To spore zaskoczenie

Robert Lewandowski w swojej karierze wystąpił w 144 meczach Ligi Mistrzów. Polak nie dostał się do europejskiej elity klubowej z zespołem z ojczyzny, ale szybko wskoczył na właściwe tory – będąc już w Niemczech.

RL9 zagrał w Champions League w barwach BVB, Bayernu Monachium i FC Barcelony. Łączna liczba trafień Polaka? Lewandowski zdobył w rozgrywkach Ligi Mistrzów 109 goli.

Rekord Roberta Lewandowskiego! Aż trudno uwierzyć w te liczby

Lepsi od kapitana reprezentacji Polski byli tylko Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Trzeba jednak wiedzieć, że Argentyńczyk i Portugalczyk rozegrali w LM więcej spotkań od Lewandowskiego. Messi zdobył 129 goli w 163 występach. Za to lider klasyfikacji strzelców – CR7 – w swoim dorobku ma 141 goli w 167 meczach.

Ciekawą statystykę przytoczył na portalu X serwis WhoScored. Miejsce, w którym można poczytać o przeróżnych statystykach związanych z piłką nożną, przy okazji startu nowego sezonu Ligi Mistrzów, wskazało, kto popisał się rekordową oceną łączną za jedną kampanię w Champions League. Okazało się, że tym człowiekiem nie jest ani Cristiano Ronaldo, ani Lionel Messi.

A właśnie Robert Lewandowski, doceniony za to, co zrobił w sezonie 2019/20. Polak w barwach Bayernu Monachium sięgnął po swoje pierwsze i jedyne trofeum w LM. W finale, rozegranym w okresie pandemii COVID-19, niemiecka drużyna wygrała z Paris Saint-Germain (1:0).

Co do wartości rekordu oceny wynikającej z rozegranego sezonu w LM, Polak zdobył wówczas 15 goli (król strzelców rozgrywek) i dorzucił 6 asyst. Najważniejsze było jednak to, że Bayern sięgnął po zwycięstwo w Champions League.

Latem 2026 roku Polak pożegnał się z graniem w Europie. Lewandowski przeniósł się do MLS, amerykańsko-kanadyjskiej ligi, gdzie broni barw Chicago Fire. Co ciekawe, w tych rozgrywkach występuje również Lionel Messi. Z najlepszej trójki wszech czasów LM, tego kierunku nie wybrał tylko CR7. Portugalczyk od kilku lat jest bowiem twarzą rozgrywek w Arabii Saudyjskiej.

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