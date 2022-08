Siatkarz skreślony przez Grbicia skomentował decyzję trenera. Wymowne słowa reprezentanta

Nikola Grbić jeszcze w lipcu ogłosił 22-osobową, szeroką kadrę siatkarzy powołanych na mistrzostwa świata. Nie wszyscy zawodnicy zgłoszeni przez Serba pojawili się w Spale, gdzie zabrakło m.in. Macieja Muzaja i Karola Urbanowicza. Do trenujących kolegów dołączył za to Wilfredo Leon, który nie jest bez szans na udział w czempionacie.

Taką szansę stracili za to Jan Firlej, Bartosz Bednorz i Karol Butryn, ponieważ Grbić nie znalazł dla nich miejsca w wąskiej kadrze przygotowujących się do turnieju. Dużym zaskoczeniem jest szczególnie brak Butryna, który rywalizował o miano drugiego atakującego z Łukaszem Kaczmarkiem, a w meczach Ligi Narodów pokazał się z bardzo dobrej strony.

Karol Butryn o decyzji Nikoli Grbicia

Gracz Indykpolu AZS Olsztyn, który debiutował w reprezentacji Polski właśnie za kadencji Grbicia zdradził, że za decyzją szkoleniowca o odesłaniu go do domu nie stały kwestie zdrowotne. – To była decyzja trenera. Wybrał piętnastkę, by następnie wytypować czternastkę na mistrzostwa świata. Musiał kogoś „odstrzelić”. Padło na mnie i dwóch innych chłopaków – stwierdził w rozmowie z tvpsport.pl.

Jak dodał Butryn, zdawał sobie sprawę z tego, że selekcjoner może skreślić go z listy zawodników walczących o powołanie na mistrzostwa świata. – Nie jest mi w tej chwili łatwo. Nie jest to dla mnie pomyślny wybór, ale muszę żyć dalej – powiedział.

Reprezentacja Polski. Lista siatkarzy, którzy zostali w Spale

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz Przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka Środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba

Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

