Nikola Grbić wymownie zareagował na pytanie dziennikarza. Stanowcza odpowiedź trenera Polaków

Wilfredo Leon od lat uznawany jest za jednego z najlepszych siatkarzy na świecie, przez co informacje o jego kontuzji, a następnie operacji i rehabilitacji, wywołały duże poruszenie wśród kibiców i dziennikarzy. Przyjmujący w ostatnich tygodniach walczył z czasem i chociaż pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji w Spale, w środę 10 sierpnia PZPS poinformował, że gracz Sir Safety Perugia nie wystąpi w mistrzostwach świata.

Nikola Grbić o decyzji ws. Wilfredo Leona

W rozmowie z WP SportoweFakty Nikola Grbić wyjaśnił, że sytuacja zdrowotna Leona w ostatnim czasie była bardzo dobra, a jego rehabilitacja szła w dobrym kierunku. To jednak nie oznaczało, że przyjmujący był gotowy na występ w czempionacie. – To byłoby zbyt wysokie ryzyko, po prostu za wcześnie by skakał i miał normalnie treningi. Przynajmniej według mnie nie był gotowy na wysiłek i wynik, którego wszyscy od nas oczekują – stwierdził.

Trener reprezentacji Polski został zapytany przez dziennikarza wspomnianego portalu o to, czy istniała możliwość, by pochodzący z Kuby zawodnik był gotowy tylko na wejście na jeden set, by pomóc drużynie dobrą zagrywką. Odpowiedź szkoleniowca była stanowcza. – To mam teraz pytanie: czy wziąłbyś gracza, który mógłby grać tylko jeden set? To stawiałoby jego w kłopotliwej sytuacji, bo oczekiwania względem niego byłyby wysokie – ocenił.

Selekcjoner Biało-Czerwonych przypomniał, że jego podopieczni już od 3,5 miesiąca przygotowują się do mistrzostw świata. – Zawodnik, który trenowałby sam serwis przez 3 miesiące, pomógłby nam bardziej niż Leon, który obiektywnie ćwiczy znacznie krócej – przekonywał. Jak dodał, również wchodzenie na zmiany zadaniowe jest trudniejsze wówczas, gdy wcześniej nie grało się regularnie.

