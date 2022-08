Reprezentant Polski przed swoimi pierwszymi mistrzostwami świata. Siatkarz wymienił wady grania w Polsce

Już w piątek 26 sierpnia rozpoczną się siatkarskie mistrzostwa świata, których współgospodarzem będzie Polska. Dla powołanego przez Nikolę Grbicia Marcina Janusza będzie to pierwsza tej rangi impreza z dorosłą reprezentacją. Rozgrywający wymienił m.in. wady grania przed swoją publicznością oraz zdradził, o co on i jego koledzy mogą powalczyć.

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w siatkówce. Rozpoczną się one niebawem, bo już w piątek 26 sierpnia i potrwają do 11 września. Tytułu najlepszej drużyny globu będą bronili Polacy, którzy wystąpią też w roli współgospodarza turnieju. Marcin Janusz: Presja jest większa, bo gramy w Polsce Nadchodzący czempionat będzie dla Marcina Janusza pierwszym, który rozegra jako zawodnik seniorskiej reprezentacji Polski. Dziennikarze Polsatu Sport porozmawiali z rozgrywającym o tym, jaki nastrój mu dopisuje przed pierwszymi w karierze mistrzostwami świata. – Czuję dużą ekscytację. Trzeba sobie z tym jak najlepiej poradzić – powiedział zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Presja jest oczywiście większa dlatego, bo mistrzostwa są rozgrywane u nas w Polsce. Myślę jednak, że mamy na tyle dużo jakości, by bić się o największe cele – podkreślił. Wstępna kadra W środę 10 sierpnia przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Siatkowej poinformowali, że Wilfredo Leon ostatecznie nie znajdzie się w kadrze na mistrzostwa świata, bo wiązałoby się to ze „zbyt dużym ryzykiem” – napisano w oświadczeniu. Z racji tego, że udział w mundialu urodzonego na Kubie przyjmującego został wykluczony, oznacza, że wiemy już, jak może wyglądać czternastka, która weźmie udział w turnieju. Kadra jeszcze nie jest zgłoszona, ponieważ selekcjoner Nikola Grbić czeka, by w razie kontuzji mógł dokonać jakichś korekt. Wstępna czternastka na siatkarskie MŚ: Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz Przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka Środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski Siatkarskie mistrzostwa świata. Podział na grupy Grupa A: Ukraina, Serbia, Tunezja, Portoryko Grupa B: Brazylia, Japonia, Kuba, Katar Grupa C: Polska, Stany Zjednoczone, Meksyk, Bułgaria Grupa D: Francja, Słowenia, Niemcy, Kamerun Grupa E: Włochy, Kanada, Turcja, Chiny Grupa F: Argentyna, Iran, Holandia, Egipt Czytaj też:

