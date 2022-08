Mateusz Bieniek daleki od hurraoptymizmu. Siatkarz wskazał, nad czym musi pracować reprezentacja

Na tydzień przed startem siatkarskich mistrzostw świata reprezentacja Polski ma okazję przetestować swoją formę w Memoriale Wagnera. Biało-Czerwoni na inaugurację towarzyskiego turnieju ograli w trzech setach Iran, chociaż momentami popełniali wiele błędów. Tak działo się w drugiej partii, którą podopieczni Nikoli Grbicia ostatecznie wygrali 29:27.

Mateusz Bieniek: Mamy parę elementów do poprawy

Grę drużyny ocenił Mateusz Bieniek, który w rozmowie z Polsatem Sport zauważył, że Polacy zagrali z Iranem lepiej niż kilka dni wcześniej z Ukrainą, którą pokonali w pięciu setach. – Zagraliśmy na dużo wyższym poziomie. Mam nadzieję, że nasza forma idzie do góry i będzie jeszcze lepsza. Mamy jeszcze parę elementów do poprawy, ale nie jest źle – stwierdził.

Środkowy reprezentacji Polski zaznaczył, że Biało-Czerwoni muszą popracować nad zagrywką. Szczególnie wtedy, gdy muszą gonić wynik, tak jak to działo się w drugim secie meczu z Iranem. – Dziś wypaliło, a to jest duży pozytyw. Przegrywaliśmy drugiego seta 23:20 i potrafiliśmy to odwrócić. Brawa dla nas i fajnie, że szybkie 3:0 – stwierdził.

Jak zauważył Bieniek, mecze w ramach Memoriału Wagnera różnią się od innych spotkań. Sztab reprezentacji Polski nie organizuje standardowych odpraw i nie przekazuje zespołowi szczegółowych analizy na temat gry rywali. To jednak nie oznacza, że Biało-Czerwoni nie chcą wygrywać spotkań towarzyskich. – To jest ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata i fajnie byłoby się przed tym turniejem pozytywnie nakręcić – przekonywał.

