Biało-Czerwoni idą jak burza. Kolejne zwycięstwo w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera jest ostatnim ważnym sprawdzianem formy polskich siatkarzy przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. Jakiś czas temu Bartosz Kurek zapytany, z czym kojarzy mu się ten turniej, stwierdził, że to jest zawsze ostatni sprawdzian Biało-Czerwonych przez największymi imprezami. – To też oczekiwanie i niepewność, jeżeli chodzi o to, co zaprezentujemy na boisku, a także czy zaprocentuje to na docelowej imprezie – dodał.

W pierwszym meczu Memoriału Biało-Czerwoni pokonali 3:0 siatkarzy Iranu, którzy najwięcej problemów sprawiła podopiecznym Nikoli Grbicia w drugim secie. Rywalizacja w tej partii była bardzo wyrównana, a obie drużyny miały problem z wypracowaniem znacznej przewagi. Jednak końcówkę seta lepiej rozegrali Biało-Czerwoni, którzy wytrzymali wojnę nerwów i wygrali 29:27.

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Polacy lepsi w pierwszym secie

W drugim meczu Memoriału Huberta Jerzego Wagnera polscy siatkarze zmierzyli się z reprezentacją Argentyny. Biało-Czerwoni od pierwszej minuty wyszli w składzie: Marcin Janusz, Bartosz Kurek, Jakub Kochanowski, Karol Kłos, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Jakub Popiwczak (libero). Od początku mecz był wyrównany. Później Argentyńczykom udało się uciec na dwa punkty przewagi i podopieczni Grbicia musieli gonić wynik.

Przy wyniku 16:19 Nikola Grbić poprosił o czas, który odmienił losy tego seta. Najpierw Conte zaserwował w siatkę, a potem na zagrywce Mateusz Bieniek zmienił Karola Kłosa. Środkowy zaserwował po taśmie, ale na szczęście piłka przeszła na stronę Argentyńczyków. Ci mieli idealną okazję do skończenia swojego ataku, ale Bartosz Kurek skutecznie w pojedynkę zablokował Vicentina. Później Tomasz Fornal wykorzystał sytuacyjną piłkę przebijając się przez ręce rywali. Następnie po świetnym serwisie Bartosza Kurka, Łukasz Kaczmarek skończył przechodzącą piłkę i mieliśmy remis 20:20. W końcówce lepsi okazali się być Polacy, którzy wygrali pierwszego seta 25:22.

Memoriał Wagnera. Drugi i trzeci set dla Biało-Czerwonych

Drugi set rozpoczął się od błędów i szeregu nieporozumień Biało-Czerwonych. Argentyńczycy znów odskoczyli Polakom, tym razem na trzy punkty i podopieczni Grbicia znów musieli gonić wynik. Na szczęście nie trzeba było na to długo czekać. Najpierw prowadzenie 14:13 Biało-Czerwonym dał Bartosz Kurek, który popisał się świetnym plasem po skosie, a potem podwyższyli Jakub Kochanowski i Tomasz Fornal. W tej odsłonie nasi reprezentanci zwyciężyli 25:22

W trzecim secie to Biało-Czerwoni odskoczyli Argentyńczykom na trzy punkty i podopieczni Nikoli Grbicia nie oddali tego prowadzenia do końca. Polacy znacznie odskoczyli rywalom i wygrali ten set do 18, a w całym meczu 3:0. Nasi siatkarze są już pewni zwycięstwa w całym Memoriale Wagnera.

Reprezentacja Polski ostatnie spotkanie w ramach Memoriału Wagnera rozegra w sobotę 20 sierpnia, kiedy to o godz. 18:30 zmierzy się z Serbią. Następne starcie, ostatnie przed mistrzostwami świata podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się kolejny raz z Argentyńczykami.

