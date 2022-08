Libero reprezentacji Argentyny o Biało-Czerwonych. Wymowne słowa na temat podopiecznych Nikoli Grbicia

Reprezentacja Polski zagra dwa mecze z Argentyną przed mistrzostwami świata. Najpierw 19 sierpnia siatkarze wyjdą naprzeciwko siebie w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, a 23 sierpnia zmierzą się w sparingu.

Santiago Danani: Polska jest jednym z najlepszych zespołów na świecie

Libero reprezentacji Argentyny i nowy zawodnik Aluron CMC Warty Zawiercie Santiago Danani wypowiedział się w klubowych mediach na temat nadchodzących starć z podopiecznymi Nikoli Grbicia. – Polska to z pewnością jeden z najlepszych zespołów na świecie, dlatego bardzo ważne jest, że możemy się z nim zmierzyć – powiedział siatkarz, dodając, że to samo dotyczy Serbii i Iranu.

Chociaż z tą ostatnią drużyną gramy też w grupie mistrzostw, więc jest to trochę dziwna sytuacja – podkreślił.

Według nowego zawodnika PlusLigi granie takich spotkań jest bardzo ważne, bo dzięki temu jego reprezentacja może rozpocząć mistrzostwa, będąc we właściwym rytmie. Danani stwierdził również, że możliwość przebywania w Polsce jest dla niego czymś specjalnym, bo to będzie jego dom w nadchodzących miesiącach.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Danani: Chcemy zejść tak daleko, jak to możliwe

Reprezentacja Argentyny przystąpi do mistrzostw świata jako medalista igrzysk olimpijskich. Libero zapytany, czy czuje dodatkową presję wynikającą z faktu, że są wymieniani w roli jednego z faworytów do zajęcia wysokiego miejsca, odpowiedział, że nie. – Zdobyliśmy ten medal i nikt nam go już nie zabierze. Oczywiście, wszyscy będą oglądać nasze mecze z myślą: „zobaczymy, czy to była jednorazowa niespodzianka”. Ale dla nas to nie ma znaczenia, czeka nas kolejny wielki turniej – zapewnił.

Chcemy grać w każdym meczu na maksimum możliwości i dotrzeć tak daleko, jak to możliwe. Naszym zdaniem stawianie sobie jakiegoś konkretnego celu nie jest dobre. Możesz powiedzieć, że mierzysz w półfinał, ale kiedy go osiągniesz, czujesz się spełniony i łatwo stracić motywację na dalszą część mistrzostw. Dlatego chcemy wygrać każde kolejne spotkanie, dać z siebie 100 procent i to jest nasz cel – zakończył.

