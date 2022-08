Ostatni sprawdzian Polaków przed MŚ w siatkówce. Kiedy i o której godzinie mecz z Argentyną? Transmisja na żywo

Mistrzostwa świata w siatkówce rozpoczną się 26 sierpnia i jeszcze tego samego dnia reprezentacja Polski powalczy o punkty z Bułgarami. Zanim to jednak nastąpi, Biało-Czerwoni rozegrają ostatni mecz towarzyski. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Argentyną, z którą grali podczas zakończonego niedawno Memoriału Wagnera.

Polska zagra z Argentyną

Polacy podczas Memoriału pokonali Albicelestes w trzech setach potwierdzając, że ich dyspozycja przed startem najważniejszego turnieju sezonu stopniowo rośnie. Biało-Czerwoni będą także faworytami dzisiejszego spotkania, które zostanie rozegrane w katowickim Spodku.

I chociaż będzie to tylko sparing, to aktualni mistrzowie świata z pewnością będą chcieli wygrać, by w dobrych nastrojach przystąpić do czempionatu. Nikola Grbić z kolei będzie miał ostatnią okazję na przetestowanie rozwiązań taktycznych i doszlifowanie tych elementów gry, które mogą przeszkodzić Biało-Czerwonym w sięgnięciu po medal.

Polscy siatkarze grają z Argentyną. O której mecz i gdzie transmisja na żywo?

Mecz reprezentacji Polski z Argentyną zaplanowano na wtorek 23 sierpnia. Początek spotkania o godz. 20:30, a transmisja ze starcia będzie dostępna na antenie Polsatu Sport oraz w serwisie Polsat Box Go.

Skład reprezentacji Polski:

rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka;

Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka; środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba;

Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba; atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski.

