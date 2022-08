Bartosz Kurek ogłosił ważną wiadomość. To raczej nie spodoba się kibicom

Polska, obok Słowenii, jest jednym ze współorganizatorów mistrzostw świata, które rozpoczną się w piątek 26 sierpnia. Mecze czempionatu zostaną rozegrane w Katowicach, Gliwicach i Lublanie, a Biało-Czerwoni spotkania fazy grupowej rozegrają w pierwszym z tych miast. To właśnie do fanów, którzy wykupili bilety na starcia z Bułgarią, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi, zaapelował Bartosz Kurek.

Bartosz Kurek zwrócił się do kibiców

Nagranie z udziałem kapitana reprezentacji polski pojawiło się na oficjalnym profilu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. – Mam dla Was dwie wiadomości. Jedna jest super. Zaraz widzimy się na hali i mam nadzieję, że przyjdziecie i będziecie nas wspierać od początku do końca tego trudnego turnieju. Druga jest już troszeczkę gorsza – zapowiedział Kurek.

Atakujący przekazał, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną siatkarze będą starali się ograniczyć kontakty z kibicami tak, by „wyeliminować jakiekolwiek ryzyko, które mogłoby przeszkodzić w drodze po kolejny fajny wynik” . To w praktyce oznacza, że fani nie mogą liczyć na autografy od zawodników czy wspólne zdjęcia. Kurek zwrócił się do sympatyków reprezentacji z prośbą o uszanowanie tej decyzji i wyraził nadzieję, że po zakończeniu turnieju zawodnicy razem z kibicami będą mogli „długo, długo świętować”.

Mecze Polaków na mistrzostwach świata

Przypomnijmy, pierwszy mecz mistrzostw świata z udziałem podopiecznych Nikoli Grbicia zostanie rozegrany w piątek 26 sierpnia, kiedy to obrońcy tytułu mistrzowskiego zmierzą się z Bułgarami. Dwa dni później Biało-Czerwoni powalczą o punkty z Meksykiem, a na zakończenie fazy grupowej, we wtorek 30 sierpnia, czeka ich starcie ze Stanami Zjednoczonymi.

