Mistrzostwa świata 2022 w siatkówce. Drabinka turnieju

Tegoroczne mistrzostwa świata w siatkówce rozpoczną się już 26 sierpnia, a wielki finał odbędzie się 11 września. W roli gospodarzy tego turnieju wystąpią dwa kraje – Polska i Słowenia. W mistrzostwach świata w siatkówce wezmą udział 24 reprezentacje, które podzielono na sześć cztero-zespołowych grup. Reprezentacja Polski trafiła do grupy C ze Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Bułgarią.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Podział na grupy

Grupa A:

Ukraina,

Serbia,

Tunezja,

Portoryko

Grupa B:

Brazylia,

Japonia,

Kuba,

Katar

Grupa C:

Polska,

Stany Zjednoczone,

Meksyk,

Bułgaria

Grupa D:

Francja,

Słowenia,

Niemcy,

Kamerun

Grupa E:

Włochy,

Kanada,

Turcja,

Chiny

Grupa F:

Argentyna,

Iran,

Holandia,

Egipt

Faza grupowa czempionatu potrwa do środy 31 sierpnia i awansuje z niej szesnaście czołowych drużyn, które po trzech meczach uplasują się na dwóch pierwszych miejscach w każdej z sześciu wyżej wymienionych wcześniej grup oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc. W związku z tym osiem drużyn z najgorszym bilansem zakończy rywalizację na rozgrywkach grupowych.

O kolejności zajętych miejsc zadecydują takie czynniki jak liczba wygranych spotkań, zdobytych punktów, stosunek setów i bilans małych punktów. W 1/8 finału reprezentacje będą grały w systemie pierwsza drużyna – 1 zmierzy się z ostatnią – 16. Ponadto, w przypadku awansu Polski i Słowenii z fazy grupowej np. z trzeciego miejsca, to i tak te dwie kadry zostaną rozstawione jako 1 i 2 z racji tego, że są współgospodarzami tego turnieju.

Droga do finału siatkarskich mistrzostw świata

1/8 finału zostanie podzielona na dwie części tak, by reprezentacje Polski i Słowenii w przypadku awansu do tej fazy mistrzostw mogły zagrać ze sobą dopiero w finale (jeśli nie wyjdą z grupy, to żeby dwie najlepsze drużyny zagrały dopiero o medal). W pierwszym ćwierćfinale zmierzą się ze sobą zwycięzcy meczu:

1 vs 16 i 8 vs 9, a ich rywalami będą zwycięzcy meczu 4 vs 13 i 5 vs 12.

Z kolei w drugiej grupie do ćwierćfinałów awansują triumfatorzy starcia:

2 vs 15 i 7 vs 10 oraz 3 vs 14 i 6 vs 11.

Zwycięzcy powyższych meczów w spotkają się w półfinale. Triumfatorzy półfinałów awansują do finału i powalczą o złoty medal, a przegrani zagrają o trzecie miejsce. Wszystkie te mecze rozegrane zostaną w Katowicach. Finał i mecz o brąz odbędą się 11 września.

