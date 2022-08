Siatkarskie mistrzostwa świata w liczbach. Jeden debiutant, dwóch dominatorów

Z okazji rozpoczynających się mistrzostw świata w siatkówce przygotowaliśmy kilka liczb związanych z tym wydarzeniem sportowym.

Liczby związane z siatkarskimi mistrzostwami świata

1949. – to rok, w którym odbyła się inauguracyjna edycja Mistrzostw Świata Mężczyzn w Pradze. Jako pierwsi zatriumfowali zawodnicy Związku Radzieckiego, a na podium towarzyszyli gospodarze z Czechosłowacji i Bułgarzy z brązowym medalem.

1. – na tegorocznych mistrzostwach świata znalazła się jedna drużyna, która po raz pierwszy wystąpi w tym czempionacie. Chodzi o Katar, który zakwalifikował się dzięki swojej pozycji w światowym rankingu FIVB i jest jedynym debiutantem w rozpoczynającej się edycji.

2. – Słowenia i Ukraina, wezmą drugi raz udział w mistrzostwach świata.

3. – mecze tegorocznej edycji MŚ odbędą się w trzech różnych miejscach. Są to: Arena Gliwice w Polsce, Dvorana Stozice w słoweńskiej Lublanie oraz katowicki Spodek, w którym odbędzie się finał.

3. – to najwyższa liczba tytułów z rzędu zdobytych przez jeden kraj. Najpierw osiągnęły to Włochy, które triumfowały w 1990, 1994 i 1998 roku, a następnie w tym gronie znaleźli się Brazylijczycy, którzy triumfowali w 2002, 2006 i 2010 roku. Polska może dołączyć do tych dwóch reprezentacji, jeśli zdobędzie w tym roku mistrzostwo świata. Przypomnijmy, Biało-Czerwoni zatriumfowali w 2014 i 2018 roku.

6. – tyle razy Związek Radziecki wygrał pierwszych dziesięć edycji mistrzostw świata w latach 1949-1982 i nadal jest rekordzistą pod względem największej liczby tytułów zdobytych przez jeden kraj.

7.– tylko tyle krajów zasłużyło na tytuł mistrza świata w siatkówce mężczyzn w historii. Są to Związek Radziecki, Czechosłowacja, Niemcy Wschodnie, Polska, Stany Zjednoczone, Włochy i Brazylia, w porządku chronologicznym ich pierwszego tytułu światowego.

11. – Poprzednie edycje Mistrzostw Świata gościło 11 różnych krajów – Czechosłowacja, Związek Radziecki, Francja, Brazylia, Bułgaria, Meksyk, Włochy, Argentyna, Grecja, Japonia i Polska. Słowenia, współgospodarz 2022 roku, będzie 12. krajem, w którym będą gościć mecze Mistrzostw Świata. Włochy są jedynym krajem, który gościł trzy różne edycje MŚ, w 1978, 2010 i 2018 roku.

12. – Tyle Rosja (wcześniej ZSRR) zdobyła medali mistrzostw świata w historii. Ich 12 miejsc na podium obejmuje 11 krążków dla Związku Radzieckiego i srebrny medal Rosji z 2002 roku.

15. – piętnaście krajów zdobyło medal MŚ. Są to Argentyna, Brazylia, Bułgaria, Kuba, Czechosłowacja, Francja, Niemcy (również jako NRD), Włochy, Japonia, Holandia, Polska, Rumunia, Rosja (również jako ZSRR), Serbia (także jako Jugosławia) i USA.

16. – tyle z 24 drużyn awansuje do fazy pucharowej MŚ.

18. – tyle razy (nie licząc MŚ w Polsce i Słowenii) Bułgaria wzięła udział MŚ na 19 możliwych edycji imprezy Zabrakło ich jedynie turnieju z 1960 roku w Brazylii.

19. – tyle dotychczas edycji mistrzostw świata się odbyło.

20. - mistrzostwa świata w Polsce i Słowenii są dwudziestą edycją tego czempionatu.

24. – tylu uczestników weźmie udział w fazie grupowej mistrzostw świata.

52. – tyle meczów zostanie łącznie rozegranych na MŚ. 30 z nich odbędzie się w Słowenii, a 22 w Polsce.

221. – w historii odbył się tylko jeden finał Mistrzostw Świata, który trwał pięć setów. Łącznie 221 punktów padło w meczu o złoty medal w Argentynie 2002, kiedy Brazylia odniosła zwycięstwo 3-2 (23-25, 27-25, 25-20, 23-25, 15-13) nad Rosją.

