Polscy siatkarze nie pompują balonika. Zdradzają, kto jest faworytem do końcowego triumfu

Już w piątek rozpoczęły się siatkarskie mistrzostwa świata. Oczekiwania są wielkie, bo ten czempionat jest rozgrywany w Polsce, więc presja na Biało-Czerwonych jest ogromna.

Między innymi na temat nastrojów w kadrze wypowiedzieli się zawodnicy Jastrzębskiego Węgla – Jakub Popiwczak i Tomasz Fornal. Ten pierwszy w klubowych mediach powiedział, że wszyscy w kadrze indywidualnie czują, że potrafią grać w siatkówkę.

Myślę, że jako grupa czujemy, że jesteśmy całkiem dobrzy w tym, co robimy. Wiadomo, że oczekiwania są ogromne i wszyscy chcieliby osiągnąć jak najlepszy wynik, tym bardziej biorąc pod uwagę to, jakie Polska ostatnimi czasy notowała wyniki na MŚ – podkreślił Jakub Popiwczak.

Mistrzostwa świata 2022. Kto zdaniem Jakuba Popiwczaka wygra?

Libero jednak uspokoił zapały kibiców i dziennikarzy, mówiąc, że do turnieju podchodzą z zimną głową i myślą o następnym meczu. – Wszystko na spokojnie, pojedynczo po jednym meczu. Najpierw mecze grupowe i jak najlepsze granie i wspinanie się szczebelek po szczebelku. Miejmy nadzieję, że uda się zrobić coś fajnego, ale bez wielkiego hurraoptymizmu – kontynuował.

Siatkarz zapytany o faworytów do końcowego triumfu w czempionacie odpowiedział, że patrząc na ostatnią Ligę Narodów, to na pewno Francja, Stany zjednoczone są w tym gronie. – Te dwa zespoły grały naprawdę świetnie i patrzyło się na nie z przyjemnością, ale w siatkówce jest wiele zespołów z tego teoretycznie drugiego szeregu, na pierwszą myśl mi przychodzą Włosi, Niemcy, Słoweńcy i Brazylijczycy. Tak naprawdę, to jaki to jest drugi szereg – stwierdził, dodając, że będzie wiele zespołów, które będą pretendowały do tego, żeby zdobywać medale.

Tomasz Fornal: Podchodzimy do tego turnieju na spokojnie

Tomasz Fornal tak samo, jak Popiwczak stwierdził, że jest wielu kandydatów do złota. Siatkarz wymienił m.in. Francję, która jego zdaniem pokazała swoje umiejętności na Lidze Narodów. – Jest także mocna drużyna z Ameryki. Faworytów jest kilku, nie sądzę, by ktoś był w stanie powiedzieć, że na pewno ta reprezentacja wygra – przyznał.

Tomasz Fornal powiedział również, że reprezentacja podchodzi do tego turnieju na spokojnie. – Nie widać stresu, niektóre chłopaki mają już niejeden turniej za sobą, a nie będziemy na siłę pokazywać, że się tym przejmujemy i myślę, że to zaprocentuje – zakończył.

Czytaj też:

Jakub Kochanowski przestrzega przed hurraoptymizmem. Słowa siatkarza dają do myślenia