Polscy siatkarze pokazali nietypową cieszynkę. Enigmatyczne tłumaczenia jednego z zawodników

Polscy siatkarze zaczęli mistrzostwa świata od wygranej z Bułgarią, a dwa dni później ograli Meksyk. Po drugim meczu Biało-Czerwoni zaprezentowali nietypową cieszynkę, pozując do zdjęcia z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej. Podopieczni Nikoli Grbicia udawali przy tym, że jest im zimno, a część zawodników w podobnej koncepcji dodawała wpisy w mediach społecznościowych. Hashtagi „piekło zamarzło” użyli m.in. Łukasz Kaczmarek i Aleksander Śliwka.

Wiele wskazuje na to, że na wyjaśnienie genezy nietypowej cieszynki i hasła promowanego przez siatkarzy przyjdzie nam jeszcze poczekać. Tak wynika z wypowiedzi Tomasza Fornala dla Polsatu Sport. – Cieszynka to taki inside joke naszej drużyny, nie będę go zdradzał. Zainteresowana osoba, do której będziecie musieli dojść, zrozumieć kto to jest, będzie mogła wam powiedzieć – wyjaśnił przyjmujący.

Będzie okazja na pokazanie cieszynki

Kolejna szansa na zaprezentowanie cieszynki nadejdzie już we wtorek 30 sierpnia, kiedy to obrońcy tytułu mistrzowskiego zagrają z Amerykanami. Dla Polaków będzie to okazja do rewanżu za porażkę w półfinale tegorocznej Ligi Narodów. Przypomnijmy, w drugiej połowie lipca reprezentanci USA ograli Biało-Czerwonych 3:0, rozbijając ich szczególnie w trzecim secie, który zakończył się wynikiem 25:13.

Niezależnie od wyniku wtorkowego spotkania, obie drużyny mają zapewniony już udział w 1/8 finału mistrzostw. Polacy z racji pełnienia roli współgospodarza turnieju zostaną rozstawieni z numerem pierwszym lub drugim, z kolei Amerykanie, chcąc liczyć na teoretycznie słabszego rywala w fazie pucharowej, będą musieli pokonać podopiecznych Grbicia.

