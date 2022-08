Nikola Grbić rozwiał wszelkie wątpliwości. Stanowcza reakcja serbskiego trenera

Reprezentacje Polski oraz Stanów Zjednoczonych udanie zainaugurowały tegoroczne mistrzostwa świata. Obie drużyny pokonały w swoich dwóch pierwszych meczach Bułgarię oraz Meksyk i teraz zmierzą się w bezpośrednim starciu. Będzie to spotkanie, które zadecyduje o zajęciu pierwszego miejsca.

Zgodnie z regulaminem turnieju ustanowionym przez FIVB, który wzbudza mnóstwo kontrowersji, Biało-Czerwoni i tak będą wyżej rozstawieni w fazie pucharowej od Amerykanów. Bez względu na to, czy wygrają, czy przegrają z zespołem z Ameryki Północnej. Sprawia to, że rywale mają wątpliwości co do tego, czy Polacy podejdą do trzeciej serii gier na poważnie. Warto wspomnieć, że ewentualna porażka naszych siatkarzy mogłaby sprawić, że prawdopodobnie trafiliby na srebrnych medalistów igrzysk olimpijskich dopiero w półfinale.

Mistrzostwa świata w siatkówce 2022. Nikola Grbić nie ma żadnych wątpliwości

Po meczu z Meksykiem Bartosz Kurek podkreślał, że zarówno on, jak i pozostali kadrowicze nie mają zamiaru odpuszczać, czy też oszczędzać się w starciu z Amerykanami. Są profesjonalistami, którzy zawsze chcą wygrać, szczególnie z tam wymagającym przeciwnikiem. Tego samego zdania jest również Nikola Grbić. Selekcjoner Polaków nie pozostawia żadnych wątpliwości.

– Trenujesz, by wygrywać. Robisz w tym kierunku wszystko, co się da. Jak mógłbym zwołać moich zawodników i powiedzieć: „Słuchajcie, może dla nas lepiej będzie przegrać ten mecz?” Oprócz tego, że jestem trenerem, jestem też nauczycielem. Muszę uczyć zawodników – powiedział, cytowany przez Interię.

Po chwili Serb został zapytany o to, co myśli o szkoleniowcach, którzy w takich sytuacjach proszą swoich zawodników, aby ci przegrali albo jak Andrea Anastasi na mistrzostwach Europy w 2011 roku wystawiają rezerwowych. – Nie mam dla nich szacunku. I nigdy nie będę mieć. Mogę tylko powiedzieć, że nigdy nie podejmę takiej decyzji – odparł Nikola Grbić.

Przypomnijmy, że mecz Polska — Stany Zjednoczone zostanie rozegrany już we wtorek 30 sierpnia. Początek spotkania został zaplanowany na godzinę 20:30.

