Mecz Polska – Stany Zjednoczone na mistrzostwach świata 2022. Gdzie i o której godzinie transmisja na żywo w TV i online?

Reprezentacja Polski zgodnie z przewidywaniami zwyciężyła w dwóch pierwszych meczach fazy grupowej mistrzostw świata. Biało-Czerwoni najpierw pokonali Bułgarię, a później rozprawili się z Meksykiem. W żadnym z tych spotkań nie straciła nawet seta. Teraz obrońców tytułu czeka najbardziej wymagający rywal w tej fazie turnieju. Stawką będzie zajęcie pierwszego miejsca.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Polska zagra ze Stanami Zjednoczonymi

Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia w trzeciej serii gier zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. To doskonale znany przeciwnik, z którym Polacy często rywalizują na różnego rodzaju turniejach. Po raz ostatni nasi siatkarze grali z Amerykanami w półfinale tegorocznej Ligi Narodów, która miała miejsce pod koniec lipca. Biało-Czerwoni przegrali wówczas 0:3.

Teraz z pewnością podopieczni serbskiego szkoleniowca będą chcieli sprawdzić się na tle mocnego rywala. Zapowiadają, że mimo sprzyjających im zasad ustanowionych przez FIVB nie zamierzają się oszczędzać i zrobią wszystko, aby zwyciężyć z ekipą z Ameryki Północnej. Potwierdził to również Nikola Grbić, który rozwiał wszelkie wątpliwości co do tego, czy Polacy podejdą do tego starcia lekceważąco.

Kiedy i o której mecz Polska — Stany Zjednoczone. Gdzie obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Spotkanie Polska — Stany Zjednoczone, które dla obu reprezentacji będzie ostatnim meczem w fazie grupowej tegorocznych mistrzostw świata, odbędzie się już we wtorek 30 sierpnia. Początek tej rywalizacji zaplanowano na godzinę 20:30. Transmisję na żywo z tego wydarzenia będzie można oglądać na antenach TVP 1, TVP Sport i Polsatu Sport, a także za pośrednictwem serwisu tvpsport.pl oraz Polsat Box Go.

Czytaj też:

Nikola Grbić rozwiał wszelkie wątpliwości. Stanowcza reakcja serbskiego trenera