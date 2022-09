Mamy ćwierćfinał mistrzostw świata po meczu Polska – Tunezja. Biało-Czerwoni znów błyszczeli

25:20 Karol Kłos zdobył ostatni punkt. Wygrywamy z Tunezją 3:0 i meldujemy się w ćwierćfinale mistrzostw świata! Zagramy w nim z reprezentacją USA! 24:20 Ben Taher w siatkę przy zagrywce. Akcja do powtórzenia. 23:20 Fornal dotknął siatkę. Grbić chce to challenge'ować, bo jego zdaniem to przeciwnicy popełnili błąd. 23:20 Kwolek zaserwował w siatkę. 23:19 Znakomity atak Kaczmarka wzdłuż linii bocznej. 22:19 Niedany blok Polaków po ataku Karamoslego. 22:18 Bardzo długa wymiana, aż w końcu Fornal posłał rakietę ze środka. 21:18 Heroiczna gra w defensywie, Fornal wygarnął piłkę zza band, ale Kaczmarek minimalnie nie trafił. O kolejną przerwę poprosił Giacobbe. Jesteśmy bardzo blisko ćwierćfinału. 21:17 Semeniuk zablokował Karamoslego. Challenge tylko to potwierdził. 20:17 Ben Taher dotknął siatkę. 19:17 Nie dali rady przebić piłki Tunezyjczycy po bombie Kaczmarka. 18:17 Przestrzelił Fornal. 18:16 Fornal obił blok, nie odebrali tego rywale. 17:16 Bouguerra skutecznie po prostej. 17:15 Nagga nie trafił w boisko. 16:15 Kapitan reprezentacji Polski znów mocno przestrzelił w ofensywie. Szukał bloku i nie znalazł. 16:14 Bouguerra efektownie zatrzymał Kurka. 16:13 Nieudany blok Biało-Czerwonych. 16:12 Piłka wpadła w antenkę po bloku Tunezyjczyków. 15:12 Bieniek doskonale na środku. 14:12 Semeniuk zepsuł serwis. 14:11 Ben Taher w aut, odskakujemy! 13:11 Semeniuk nie pomylił się po skosie. 12:11 Kurek przestrzelił w zagrywce. 12:10 Dwójkowa akcja Kurka i Janusza zakończona punktem dla Biało-Czerwonych. 11:10 Ben Slimene kiwnął już przy drugim dotknięciu. Tego się nie spodziewaliśmy. 11:9 Semeniuk sprytnie zmylił zawodników z bloku, delikatnie przerzucając piłkę nad nim. 10:9 Śliwka zaserwował po skosie, ale w aut. Za niego wchodzi Fornal. 10:8 Semeniuk mocno zaatakował ze środka. 9:8 Karamosli znalazł miejsce między naszymi blokującymi. 9:7 Nie było dotknięcia piłki przez Tunezyjczyka. Polacy poprosili o challenge. 9:7 Śliwka zaatakował nad blokiem. 9:6 Nagga wykorzystał kontrę. 9:5 Kadhi zdobył punkt. 9:4 Skuteczny atak Kochanowskiego środkiem. 8:4 Korbosli nie pomylił się w ataku. Giacobbe poprosił o przerwę. 8:3 Delikatna zagrywka Bieńka, ale mimo tego Tunezyjczycy stracili punkt. 7:3 Sprytna kiwka Śliwka. 6:3 Bouguerra zablokował Kurka, ale piłka znów pofrunęła poza boisko. 5:3 Semeniuk minimalnie przestrzelił z serwisem. 5:2 Znakomity atak Kurka, jeszcze lepsze podanie Janusza. 4:2 Karamosli skuteczny na swoim prawym skrzydle. 4:1 Nagga po skosie minął blok, lecz nie trafił w boisko. 3:1 Kapitan reprezentacji Polski zdobył punkt mimo bloku. Piłka poleciała w aut. 2:1 Kochanowski przestrzelił z zagrywką. 2:0 Długa wymiana zakończona na naszą korzyść przez Kurka. 1:0 Kochanowski miał szczęście. Został zablokowany, lecz piłka spadła po stronie rywali. Gramy dalej! Chwila przerwy w spotkaniu. 25:15 Kaczmarek kończy drugi set atakiem wzdłuż linii. Prowadzimy już 2:0, awans jest coraz bliżej. 24:15 Semeniuk zaserwował w siatkę. 24:14 Błąd Bouguerry w przyjęciu. 23:14 Semeniuk skutecznie ze środka. Trafił w przeciwnika, ale potem piłka pofrunęła daleko za linię. 22:14 Karamosli w aut. 21:14 Pech Polaków przy obronie, Kurek trafiony po odbiorze Śliwki. 21:13 Semeniuk odrzucony od siatki, ale udało mi się trafić w boisko. Antonio Giacobbe wziął czas. 20:13 Kapitalny blok Bieńka na Nadzdze. 19:13 Kochanowski nie zmieścił się w boisku z serwisem. 19:12 Ben Tahar z błędem w zagrywce. 18:12 Semeniukowi zabrakło celności. 18:11 Ten sam Tunezyjczyk trafił w siatkę przy serwisie. 17:11 Śliwka stał za wąsko i nie zdążył do Bouguerry. 17:10 Kurek się rozkręca! 16:10 Nagga zdobył punkt bez bloku. 16:9 Kurek uderzył za mocno, aby to obronić. 15:9 Śliwka po skosie i jest punkt. 14:9 Nieskuteczny blok Biało-Czerwonych. 14:8 Bongui przestrzelił. 13:8 Nagga skuteczny w ataku. 13:7 Błąd Tunezyjczyków w zagrywce. 12:7 Zatorski nie obronił ataku Karamoslego. 12:6 Daleko przestrzelił Kochanowski. 12:5 Kurek wykorzystał kontrę mimo podwójnego bloku, rywale są bezradni. 11:5 Znakomita zagrywka Kochanowskiego. Czas na prośbę trenera Giacobbe. 10:5 As Kochanowskiego! 9:5 Złe przyjęcie piłki przez Tunezyjczyków, które wykorzystał Semeniuk. 8:5 Skutecznie gracz ZAKSY po bloku. 7:5 Śliwka w siatkę. 7:4 Karamosli trafiony blokiem. Kurek był jak ściana. 6:4 Semeniuk znakomicie z drugiej linii. Jest dziś w formie. 5:4 Janusz pomylił się przy zagrywce. 5:3 Pierwszy punkt Polaków zdobyty blokiem. Spisał się Kochanowski. 4:3 Przyznał się Kochanowski, że dotknął piłkę. Po korekcie wyniku Tunezyjczyk zaserwował w aut. 4:2 Bouguerra w aut. 3:2 Śliwka zmieścił się mimo bloku. 2:2 Sędzia odgwizdał rzucenie piłki i jest remis. 1:2 Kurek się poprawił, gonimy rywali. 0:2 Błąd Śliwki w ofensywie. 0:1 Zły na siebie Kurek, bo przestrzelił na początku drugiego seta. Chwila przerwy w meczu. 25:20 Śliwka kończy pierwszą partię skutecznym atakiem z lewego skrzydła. Prowadzimy 1:0! 24:20 Bouguerra jeszcze nie pozwala na zakończenie seta. 24:19 Mamy piłkę setową. 23:19 Nagga celnie po skosie. 23:18 Semeniuk doskonale z prawej strony. 22:18 Nagga zapunktował, Kaczmarek nie był skuteczny w bloku. 22:17 Ben Slimene w aut. 21:17 Bieniek dotknął siatki. Punkt dla Tunezji po długiej akcji. Trener Tunezji wziął czas. 21:16 Jeszcze jeden as Kochanowskiego! 20:16 Kolejne krótkie podanie od Janusza do Kochanowskiego i kolejne „oczko” dla nas. 19:16 Kolejna zagrywka zawodnika ZAKSY pofrunęła w aut. 19:15 Śliwka podkręcił piłkę i nie dał szansy rywalowi na skuteczną obronę. 18:15 Śliwka po bloku, mamy punkt. 17:15 Bouguerra skorzystał z rozrzuconego bloku Polaków. 17:14 As serwisowy Janusza! 16:14 Śliwka pokazał się w ataku i to skutecznie. 15:14 Bouguerra skutecznie, choć po bloku. Pierwsza przerwa w meczu na prośbę trenera naszych rywali. 15:13 Kapitalna zagrywka Bieńka, Karamosli tego nie obronił. 14:13 Mbarki w siatkę. 13:13 Kadhi po bloku i mamy remis. 13:12 Błąd Semeniuka przy zagrywce. 13:11 Semeniuk nie dał rywalom szans przy tym uderzeniu z lewej flanki. 12:11 Tunezyjczyk trafił, to był as. Karamosli zaserwował w aut, ale jeszcze będzie challenge. 12:10 Kolejny zepsuty serwis Kurka. 12:9 Karamosli w aut. 11:9 Doskonała obrona Zatorskiego i jeszcze lepsza kontra Bieńka po podaniu od Janusza. 10:9 Piekielnie mocne uderzenie Naggi z prawej strony. To było nie do odebrania. 10:8 As Kochanowskiego! 9:8 Kadhi nie trafił w boisko przy serwisie. 8:8 Kurek zatrzymany przy siatce. 8:7 Kadhi zdobył punkt po bloku. 8:6 Świetna kontra Kochanowskiego. 7:6 Ben Slimene dotknął siatki. 6:6 Nagga w aut, po chwili jednak Tunezyjczycy zaatakowali skutecznie. 5:5 Janusz nie wydobył piłki zza bandy. 5:4 W ataku Semeniuk już się nie pomylił. 4:4 Aut Semeniuka po zagrywce. 4:3 Mocny atak kapitana, Tunezyjczycy go nie obronili. 3:3 Kurek zaserwował w siatkę. 3:2 Potężne uderzenie Semeniuka. 2:2 I remis po nieudanym bloku Polaków. Wcześniej nieskutecznie atakował Śliwka. 2:1 Karamosli zdobył pierwszy punkt dla Tunezji. 2:0 Długa akcja, Bieniek skutecznie kończy. 1:0 Kochanowski zdobywa punkt po akcji środkiem. 0:0 GRAMY! 21:00 Trwa prezentacja wyjściowego składu reprezentacji Polski. 20:57 W hali wybrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. 20:56 Czas na hymny. 20:54 twitter.com 20:52 Spotkanie rozpocznie się już za kilka minut, zostańcie z nami! 20:38 Przewidywany skład Biało-Czerwonych: Mateusz Bieniek, Aleksander Śliwka, Bartosz Kurek, Kamil Semeniuk, Paweł Zatorski, Marcin Janusz 20:24 Do meczu Polski z Tunezją pozostało już tylko nieco ponad 30 minut! 20:12 To z nimi zagramy, jeśli awansujemy do ćwierćfinału siatkarskiego mundialu. Sensacja była blisko!



Amerykanie górą w meczu USA – Turcja. Sensacja w mistrzostwach świata była bardzo blisko



19:43 Tymczasem tie-break w meczu USA z Turcją! 19:31 Przed meczem z Tunezją Nikola Grbić podjął decyzję, której nikt się po nim nie spodziewał.



19:17 Turcy dzielnie walczą ze Stanami Zjednoczonymi, ale to nadal Amerykanie prowadzą – aktualnie jest 2:1 dla USA, lecz znów to ich rywale prowadzą. 19:02 twitter.com 18:48 Nikola Grbić przestrzegał przed lekceważeniem teoretycznie słabszej Tunezji.



18:35 Aktualnie trwa starcie Stanów Zjednoczonych z Turcją. Amerykanie prowadzą 2:0. To właśnie z nimi zmierzą się Biało-Czerwoni, jeśli pokonają Tunezję. 18:20 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska – Tunezja. Biało-Czerwoni ruszą do boju o godzinie 21:00.

Biało-Czerwoni jak dotąd idą przez mistrzostwa świata w siatkówce niczym burza. Jak dotąd mają na koncie trzy zwycięstwa w trzech meczach oraz znakomity bilans setów, wynoszący 9:1. Podopieczni Nikoli Grbicia rywalizowali w grupie C i awansowali z niej z pierwszego miejsca, dzięki triumfom nad takimi zespołami jak Meksyk (3:0), Bułgaria (3:0) oraz Stany Zjednoczone (3:1).

Polska awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata

Szczególnie ważne było ostatnie starcie, ponieważ wyłoniło zwycięzcę grupy C. Niebawem jednak Jankesi będą mieli okazję do zrewanżowania się Biało-Czerwonym za tamtą porażkę. Amerykanie zagrali z Turcją, ale nie poszło im tak łatwo, jak niektórzy się spodziewali. USA wywalczyło awans dopiero po tie-breaku.

Podopieczni Nikoli Grbicia zaprezentowali się o niebo lepiej. Polacy wygrali z Tunezją 3:0 w dość spokojny sposób. Co prawda nie wszyscy prezentowali się idealnie od samego początku spotkania, ale im dłużej trwało starcie, tym bardziej rozkręcali się nasi kadrowicze. W efekcie szybko zamknęli tę potyczkę i mogą cieszyć się z awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata.

MŚ 2022 siatkówka. Drabinka i terminarz:

1/8 finału:

Słowenia 3:1 Niemcy (3.09)

Włochy 3:1 Kuba (3.09)

USA 3:2 Turcja (4.09 o 17:30)

Polska 3:0 Tunezja (4.09 i 21:00)

Holandia – Ukraina (5.09 o 17:30)

Francja – Japonia (5.09 o 21:00)

Serbia – Argentyna (6.09 o 17:30)

Brazylia – Iran (6.09 o 21:00)

Ćwierćfinały (7 i 8.09):

Polska – Stany Zjednoczone

Serbia/Argentyna – Brazylia/Iran

Słowenia – Holandia/Ukraina

Włochy – Francja/Japonia

Półfinały (10.09):

Polska/Tunezja/Stany Zjednoczone/Turcja – Serbia/Argentyna/Brazylia/Iran

Słowenia/Holandia/Ukraina – Włochy/Francja/Japonia

Mecze o brązowy medal i finał zaplanowano na 11 września.

