NA ŻYWO: Polska – Tunezja w mistrzostwach świata w siatkówce. Biało-Czerwoni walczą o ćwierćfinał

19:02 twitter.com 18:48 Nikola Grbić przestrzegał przed lekceważeniem teoretycznie słabszej Tunezji.



Nikola Grbić przestrzega przed meczem Polska – Tunezja. „To byłoby błędem” 18:35 Aktualnie trwa starcie Stanów Zjednoczonych z Turcją. Amerykanie prowadzą 2:0. To właśnie z nimi zmierzą się Biało-Czerwoni, jeśli pokonają Tunezję. 18:20 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska – Tunezja. Biało-Czerwoni ruszą do boju o godzinie 21:00.

Biało-Czerwoni jak dotąd szli przez mistrzostwa świata w siatkówce niczym burza. Jak dotąd mają na koncie trzy zwycięstwa w trzech meczach oraz znakomity bilans setów, wynoszący 9:1. Podopieczni Nikoli Grbicia rywalizowali w grupie C i awansowali z niej z pierwszego miejsca, dzięki triumfom nad takimi zespołami jak Meksyk (3:0), Bułgaria (3:0) oraz Stany Zjednoczone (3:1).

Szczególnie ważne było ostatnie starcie, ponieważ wyłoniło zwycięzcę grupy C. Niewykluczone jednak, ze Jankesi już niedługo dostaną okazję, by zrewanżować się Polakom za tamtą porażkę. Warunki są dwa – oni muszą pokonać reprezentację Turcji w 1/8 finału, a Biało-Czerwoni zwyciężyć z Tunezją. Zarówno Polska jak i USA są uznawane za faworytów w swoich parach i byłaby to ogromna niespodzianka, gdyby nie przeszły do kolejnej fazy turnieju. Oba te zespoły są bowiem uznawane za kandydatów do zdobycia mundialowych medali.

MŚ 2022 siatkówka. Drabinka i terminarz:

1/8 finału:

Słowenia 3:1 Niemcy (3.09)

Włochy 3:1 Kuba (3.09)

USA – Turcja (4.09 o 17:30)

Polska – Tunezja (4.09 i 21:00)

Holandia – Ukraina (5.09 o 17:30)

Francja – Japonia (5.09 o 21:00)

Serbia – Argentyna (6.09 o 17:30)

Brazylia – Iran (6.09 o 21:00)

Ćwierćfinały (7 i 8.09):

Polska/Tunezja – Stany Zjednoczone/Turcja

Serbia/Argentyna – Brazylia/Iran

Słowenia – Holandia/Ukraina

Włochy – Francja/Japonia

Półfinały (10.09):

Polska/Tunezja/Stany Zjednoczone/Turcja – Serbia/Argentyna/Brazylia/Iran

Słowenia/Holandia/Ukraina – Włochy/Francja/Japonia

Mecze o brązowy medal i finał zaplanowano na 11 września.

