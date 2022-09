Tomasz Fornal skomentował rywalizację z Aleksandrem Śliwką. Wymowne słowa siatkarza

Reprezentacja Polski jak dotąd doskonale radzi sobie w trwających obecnie mistrzostwach świata. Póki co podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Meksyk i Bułgarię (po 3:0) oraz USA (3:1) w fazie grupowej, a także Tunezję (3:0) na etapie 1/8 finału mistrzostw świata.

Jednym z tych graczy, którzy prezentowali się najbardziej okazale, jest Tomasz Fornal – a przynajmniej w oczach kibiców. Wielu fanów domaga się, by selekcjoner w końcu posadził Aleksandra Śliwkę na ławce i postawił właśnie na dwa lata młodszego siatkarza. Teraz on sam udzielił krótkiego wywiadu, którym regularnie obdarza go widownia.

Tomasz Fornal skomentował rywalizację z Aleksandrem Śliwką

Kibice Biało-Czerwonych bowiem wyraźnie dają do zrozumienia, że podoba im się to, co zawodnik Jastrzębskiego Węgla prezentuje na parkiecie. Ostatnio w trakcie spotkania z Tunezją otrzymał głośne owacje, gdy wkraczał na boisko właśnie za Śliwkę. – Kiedy wchodzą na boisko, nie do końca dociera do mnie to, co dzieje się dookoła. Jednak jeżeli tak było, to miło mi. Mam nadzieję, że ludzie doceniają moją grę – powiedział w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

Co do rywalizacji z zawodnikiem ZAKSY, Fornal odpowiedział jednoznacznie. – Trudno ominąć te informacje, które się pojawiają. Każdy ma Instagrama czy Facebooka. Co mogę wam powiedzieć? To trener decyduje o tym, kto gra – powiedział. Wcześniej w wywiadach siatkarz Jastrzębskiego Węgla jednoznacznie podkreślał, że nie obraża się na swoją rolę dżokera. Wręcz przeciwnie, cieszy się z niej, gdy w ten sposób może pomóc reprezentacji Polski w poszczególnych meczach.

