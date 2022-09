Jakub Kochanowski odpowiedział gwiazdorowi USA. Zaskoczył swoim wyborem

Po czterech meczach Biało-Czerwoni nadal są niepokonani na mistrzostwach świata. Podopieczni Nikoli Grbicia najpierw pokonali w fazie grupowej Bułgarię, Meksyk oraz Stany Zjednoczone, a następnie zwyciężyli — bez najmniejszych problemów — w 1/8 finału z Tunezją. Tym samym awansowali do ćwierćfinału, a w nim ponownie zmierzą się z Amerykanami.

Mistrzostwa świata 2022 w siatkówce. Jakub Kochanowski odpowiedział na słowa Andersona

Zespół z Ameryki Północnej ma w swoich szeregach mnóstwo gwiazd. Jedną z największych jest Matthew Anderson. Atakujący to niezwykle doświadczony siatkarz, będący liderem swojej reprezentacji. Przed pierwszym meczem z Polakami, dziennikarze zapytali go, co sądzi o mistrzach świata. 35-latek wypowiedział się o Biało-Czerwonych w samych superlatywach. Podkreślił też, który zawodnik najbardziej mu imponuje.

Wybór padł na Jakuba Kochanowskiego. Amerykanin wychwalał polskiego środkowego. – W waszej ekipie zawsze imponował mi Jakub Kochanowski. Jest szybki, silny, ma bardzo dobry serwis – mówił. Teraz podopieczny Nikola Grbicia postanowił odpowiedzieć.

– Widziałem jego wypowiedź. Zrobiło mi się bardzo miło. Uważam go za fantastycznego zawodnika ze świetnym dorobkiem – powiedział, cytowany przez WP SportoweFakty. Po chwili Jakub Kochanowski postanowił wskazać, który z zawodników Stanów Zjednoczonych wyróżnia się najbardziej. Jego wybór padł na Micah Christenson. – To jeden z najlepszych rozgrywających na świecie – dodał.

Spotkanie w 1/4 finału mistrzostw świata pomiędzy Polską a USA odbędzie się już w czwartek 8 września. Początek tej rywalizacji zaplanowano na godzinę 21:00.

