Poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów mistrzostw świata. Przypominamy, kiedy zagrają polscy siatkarze

We wtorek 6 września poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów siatkarskich mistrzostw świata organizowanych w Polsce i Słowenii. Do USA, Polski, Włoch, Francji, Słowenii i Ukrainy dołączyły reprezentacje Argentyny i Brazylii. Zawodnicy obu krajów z Ameryki Południowej rozprawili się ze swoimi rywalami po 3:0. Albicelestes wyeliminowali Serbów, a Canarinhos odesłali do domu siatkarzy z Iranu.

Ćwierćfinały MŚ. Znamy datę i godzinę spotkań

Jako pierwsi w ćwierćfinale siatkarskich mistrzostw świata zmierzą się reprezentacje Włoch i Francji. Ich mecz rozegrany zostanie w środę 7 września o godz. 17:30 w Lublanie. Jako drudzy na parkiecie zameldują się Słoweńcy i Ukraińcy, którzy swój ćwierćfinał zagrają tego samego dnia o 21:00.

Ostatnie mecze o półfinał siatkarskich MŚ będą rozgrywane dzień później, czyli w czwartek 8 września. Najpierw naprzeciwko siebie wyjdą Argentyńczycy i Brazylijczycy, ten mecz zaplanowany jest na godz. 17:30 w Gliwicach. Jako ostatni na parkiet wyjdą Polacy, którzy staną oko w oko z siatkarzami Stanów Zjednoczonych. To spotkanie zostanie rozegrane w czwartek 8 września o godz. 21:00 w Arenie Gliwice.

Siatkarskie mistrzostwa świata. Terminarz fazy pucharowej

Ćwierćfinały:

Włochy – Francja; Lublana: 7 września, godz. 17:30;

Słowenia – Ukraina; Lublana: 7 września, godz. 21:00;

Argentyna – Brazylia; Gliwice: 8 września, godz. 17:30;

Polska – USA; Gliwice: 8 września, godz. 21:00.

Półfinały:

Katowice: 10 września, godz. 18:00;

Katowice: 10 września, godz. 21:00.

Mecz o brązowy medal:

Katowice: 11 września, godz. 18:00.

Finał:

Katowice: 11 września, godz. 21:00.

