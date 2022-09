Nikola Grbić otrzymał specjalne prezenty przed meczem Polska – USA. Pomogą mu rozwiązać dylemat

Reprezentacja Polski właśnie bierze udział w mistrzostwach świata w siatkówce i już niebawem czeka ją ważny sprawdzian. Co prawda jak dotąd Biało-Czerwoni radzili sobie doskonale, pokonując po drodze Bułgarię, Meksyk, USA i Tunezję, ale spotkanie ćwierćfinałowe to zupełnie inny kaliber pod względem stawki meczu. Zwłaszcza że Amerykanie będą chcieli wziąć rewanż za porażkę z fazy grupowej. Tymczasem wokół naszej kadry trwa nasilona dyskusja co do tego, kto powinien zacząć tę potyczkę w pierwszym składzie – Aleksander Śliwka czy Tomasz Fornal?

Dylemat Nikoli Grbicia przed meczem Polska – USA

Dotychczas w wyjściowej szóstce występował pierwszy z wymienionych siatkarzy, a Nikola Grbić podkreślał w wywiadach, że bardzo mu ufa. Nawet mimo faktu, iż w poszczególnych spotkaniach przyjmujący ZAKSY Kędzierzyn-Koźle miewał kłopoty, by grać na odpowiednio wysokim poziomie. Wtedy Serb zazwyczaj reagował zmianą, wpuszczając za niego właśnie Fornala, który zresztą prezentował się dużo lepiej niż jego konkurent.

W związku z tym wielu kibiców domaga się posadzenia Śliwki na ławce rezerwowych i odważniejszego postawienia na siatkarza Jastrzębskiego Węgla. Czy Nikola Grbić w końcu się ugnie i dokona takiej zmiany w reprezentacji?

Nikola Grbić otrzymał symboliczny prezent

Ten dylemat postanowiła rozwiązać Sara Kalisz z TVP Sport. Na jej profilu twitterowym pojawiło się zabawne wideo przedstawiające dziennikarkę wręczającą dwa prezenty Nikoli Grbiciowi. – W dniu urodzin chcieliśmy, by miał pan mniej rozterek w głowie – powiedziała, wręczając Serbowi upominki w postaci śliwek w czekoladzie oraz złotej monety o nominale jednego fornala. – Może to ułatwi panu decyzję – dodała.

