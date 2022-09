Terminarz mistrzostw świata w siatkówce. Kiedy Polska gra półfinał turnieju?

Poznaliśmy już wszystkich półfinalistów tegorocznych mistrzostw świata w siatkówce, w których kluczowe mecze o medale rozegrane zostaną w Katowicach. Jako pierwsi miejsce w czołowej czwórce czempionatu zapewnili sobie Włosi, którzy po tie-breaku pokonali rozgrywających słaby turniej Francuzów. W półfinale zameldowali się również Słoweńcy, czyli współgospodarze mistrzostw. Podopieczni Gheorge Cretu wprawdzie stracili pierwszego seta w starciu z Ukrainą, ale i tak dość pewnie wygrali 3:1.

W ćwierćfinałach mistrzostw doszło także do bezpośredniego starcia drużyn z Ameryki Południowej. Brazylijczycy po trwającym cztery sety meczu odesłali do domu Argentyńczyków i mogli spokojnie oczekiwać na wyłonienie swojego rywala w półfinale. Tym „szczęśliwcem” okazała się reprezentacja Polski, która po raz drugi w czempionacie pokonała Amerykanów 3:2.

Mistrzostwa świata. Kiedy Polska gra półfinał?

Po zakończeniu fazy ćwierćfinałów mistrzostw świata drużyny biorące udział w fazie finałowej czeka dzień przerwy. Siatkarze do gry wrócą w sobotę 10 września, kiedy to zostaną rozegrane oba półfinały. Pierwszy z nich rozpocznie się o godz. 18, a drugi o godz. 21. Wciąż nie wiadomo, o której godzinie zagrają Biało-Czerwoni, chociaż wiele wskazuje na to, że nasi reprezentanci, którzy są gospodarzami turnieju finałowego, wybiegną na parkiet o godz. 21.

Dzień później czeka nas z kolei starcie o brązowy medal oraz wielki finał czempionatu. Oba starcia zostaną rozegrane o tych samych porach, co spotkania półfinałowe.

Czytaj też:

Wymowna krytyka systemu MŚ w siatkówce. Trener skupił się na jednej rzeczy