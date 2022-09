Reprezentant Polski zdradził, co Amerykanie powiedzieli po meczu. Siatkarze z USA podkreślili jedną kwestię

Mecz Polaków z Amerykanami w ramach ćwierćfinału mistrzostw świata dostarczył wielu emocji, a po wyrównanym, trwającym pięć setów spotkaniu do dalszego etapu turnieju awansowali Biało-Czerwoni. I chociaż podopieczni Nikoli Grbicia mają powody do świętowania, to Marcin Janusz nie zapomniał o rywalach.

W takich momentach jesteśmy w euforii, ale zdaję sobie sprawę z tego, co teraz przeżywa David Smith i Eric Shoji i dla nich ogromne podziękowanie i szacunek dla Amerykanów za mecz. Na pewno jest to dla nich ciężki czas. Droga sportowca składa się z wielu porażek i takie momenty jak ten dla nas dziś są rzadkie – przyznał cytowany przez PZPS.

Marcin Janusz o tym, co powiedzieli Amerykanie

Janusz razem ze Smithem i Shojim gra w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, z którą w ubiegłym sezonie wygrali puchar Polski, mistrzostwo kraju oraz Ligę Mistrzów. Rozgrywający reprezentacji Polski po meczu skorzystał z okazji i porozmawiał z kolegami, a dziennikarzom zdradził, co powiedzieli mu Amerykanie. – Nasi koledzy złożyli nam gratulacje. Zawsze podkreślają to, że świetnie się czują w Polsce, nawet kiedy są naszym rywalem jako reprezentacja USA – przekazał.

Zawodnik ZAKSY odniósł się także do zbliżającego się spotkania z Brazylią, którego stawką będzie awans do finału mistrzostw świata. Jak ocenił, Canarinhos z meczu na mecz prezentują się coraz lepiej. – Brazylijska drużyna to zupełnie inny zespół niż parę lat temu, u nas również zaszło wiele zmian, więc to będzie inny mecz niż wszystkie. Ale nie mniej ciężki. Będziemy grać z jedną z najlepszych drużyn na świecie. Szanujemy naszego rywala, ale się go nie boimy – dodał.

Czytaj też:

Quiz dla fanów polskich siatkarzy. Rozpoznasz reprezentantów Polski na zdjęciach?