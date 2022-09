Zdradzamy zarobki za mistrzostwo świata w siatkówce. Wiemy, ile mogą zarobić Polacy

Mistrzostwa świata w siatkówce dobiegają końca. Po rozegraniu meczu o trzecie miejsce między Słowenią i Brazylią pozostał tylko finał, który zagra Polska z Włochami. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej podała kwoty, jakie zarobią reprezentacje za zajęcie poszczególnych miejsc na tym czempionacie.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Ile zarobi złoty medalista?

Drużyna, która wywalczy złoty medal na mistrzostwach świata zarobi 200 tys. dolarów (prawie 900 tys. złotych). Za zajęcie drugiego miejsca FIVB przewidziało 125 tys. dolarów (ponad 500 tys. zł), a reprezentacja, która zajmie ostatnie miejsce na podium dostanie 75 tys. dolarów (ponad 300 tys. dolarów).

Najlepsi siatkarze tego czempionatu, którzy zostaną wyróżnieni otrzymają jeszcze indywidualne premie pieniężne. MVP mistrzostw świata ma zainkasować około 30 tys. dolarów (prawie 150 tys., dolarów), a za pozostałe miejsca w „drużynie marzeń” zawodnicy otrzymają około 10 tys. dolarów (około 50 tys. złotych).

Media: PZPS przygotował pięć milionów za Biało-Czerwonych zwycięstwo na MŚ

Ponadto dziennikarze Sport.pl dotarli do informacji, że Polski Związek Piłki siatkowej przygotował dla reprezentacji Polski, o ile ta wygra mistrzostwo świata, nagrodę pieniężną do podziału. Według nieoficjalnych informacji serwisu ma to być pięć milionów złotych, czyli średnio po 350 tys. złotych dla zawodnika.

Dziennikarze zaznaczają, że nie wiadomo, czy wszyscy dostaną tyle samo, czy na przykład premia będzie związana z rozegraną liczbą spotkań i spędzonym czasem na boisku, bo według ich nieoficjalnych informacji, w Związku taki system podziału tych środków miał być omawiany.

