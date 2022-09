Kto był najlepszym zawodnikiem reprezentacji Polski na MŚ? Zagłosuj na siatkarza turnieju

Droga reprezentacji Polski do finału mistrzostw świata w siatkówce była długa i wyboista. Biało-Czerwoni do decydującego meczu z Włochami w niedzielę 11 września nie przegrali żadnego spotkania, tracąc po drodze pięć setów. Niestety, w tym decydującym starciu rywale podopiecznych Nikoli Grbicia okazali się nieosiągalni i to reprezentacja Italii zatriumfowała w całym turnieju, a nasi siatkarze musieli przełknąć gorycz porażki i zadowolić się srebrnym medalem.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Głosowanie na najlepszego polskiego siatkarza

Każdy mecz na zakończonych już mistrzostwach świata w siatkówce 2022 Nikola Grbić rozpoczynał tą samą, żelazną szóstką, w której później dokonywał ewentualnych korekt i roszad. W tym składzie znaleźli się:

Bartosz Kurek (atakujący),

Aleksander Śliwka (przyjmujący),

Jakub Kochanowski (środkowy),

Kamil Semeniuk (przyjmujący),

Marcin Janusz (rozgrywający),

Mateusz Bieniek (środkowy),

Paweł Zatorski (libero).

W związku z zakończeniem mistrzostw świata przygotowaliśmy sondę, w której każdy czytelnik może wziąć udział i zagłosować na jego zdaniem NAJLEPSZEGO polskiego zawodnika na tym czempionacie. Zapraszamy do zabawy!

Mistrzostwa świata w siatkówce. Droga Polaków do finału

Fazę grupową tegorocznego czempionatu podopieczni Nikoli Grbicia zakończyli na pierwszym miejscu, pokonując w grupie C Bułgarię i Meksyk 3:0 oraz USA 3:1. W 1/8 finału Biało-Czerwoni gładko pokonali Tunezję 3:0 i od tego momentu zaczęła się seria, nazwana przez Nikolę Grbicia "mini finałami". Najpierw w ćwierćfinale jego podopieczni po raz drugi pokonali Amerykanów, tym razem w pięciosetowym dreszczowcu ostatecznie triumfując nad podopiecznymi Johna Sperawa 3:2.

Natomiast w półfinale siatkarskich mistrzostw świata na drodze reprezentacji do finału tego czempionatu stanęli Brazylijczycy, z którymi w ostatnich czterech edycjach MŚ mierzyliśmy się aż trzykrotnie w meczu o złoty medal. W 2006 roku triumfowali siatkarze Canarinhos, z kolei w 2014 i 2018 roku górą byli Biało-Czerwoni. W 2022 roku również lepsi okazali się Polacy, którzy tak samo, jak w meczu z USA, wygrali z ekipą Canarinhos po tie-breaku.

W wielkim finale tegorocznej edycji mistrzostw świata w siatkówce podopieczni Nikoli Grbicia zmierzyli się z reprezentacją Włoch, która zakończyła Grupę E bez straty seta, wygrywając po 3:0 z Kanadą, Turcją i Chinami. W 1/8 finału Italia rozbiła Kubę 3:1, a w ćwierćfinale wyeliminowała mistrzów olimpijskich z Francji po tie-breaku. W półfinale wyższość włochów musieli uznać inni gospodarze tego turnieju – Słoweńcy.

