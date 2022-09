Były reprezentant Włoch ocenił Polaków po mistrzostwach świata. Zdradził, kto zrobił na nim największe wrażenie

W niedzielę 11 września odbył się finał siatkarskich mistrzostw świata, w którym wzięły udział reprezentacje Polski i Włoch. Po czterosetowej batalii lepsi okazali się ci drudzy, którzy po raz pierwszy od 1998 roku zatriumfowali na turnieju tej rangi.

Włochy zostały mistrzem świata. Czy to była niespodzianka dla byłego reprezentanta?

Po tym meczu dziennikarze Przeglądu Sportowego Onet porozmawiali o tym triumfie z Andreą Luchettą, byłym reprezentantem Włoch i komentatorem telewizyjnym. Ekspert został zapytany, czy wynik tego spotkania to była niespodzianka. – Pamiętajmy, że Włosi przystępowali do niego jako mistrzowie Europy sprzed roku. To, jak nasza reprezentacja rozwijała się w tym turnieju, dało mi przekonanie, że przeciwko Polsce możemy zagrać bardzo dobry mecz – odpowiedział.

Reprezentacja Włoch w ostatnim czasie bardzo poprawiła grę w obronie i skuteczność w ataku. W wielkim finale z Polską było to widać – stwierdził.

Luchetta: Chętnie zobaczę Semeniuka w parze z Leonem

Andrea Luchetta zapytany o to, który reprezentant Polski zrobił na nim największe wrażenie, odpowiedział, że Kamil Semeniuk. – On teraz będzie grał w Perugii i chętnie zobaczę go tam z parze z Wilfredo Leonem – dodał. Zdaniem byłego siatkarza przyjmujący może mieć trudne początki w lidze włoskiej.

Włoski ekspert wyróżnił także Jakuba Kochanowskiego, Pawła Zatorskiego oraz Aleksandra Śliwkę, który – jak podkreślił – „miał trochę trudności podczas tego turnieju, ale później potrafił grać świetnie” – zakończył.

