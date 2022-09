Polacy dostaną premię za zdobycie srebrnego medalu? Jasna deklaracja prezesa PZPS

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie FIVB, czyli Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej, drużyna, która wywalczyła złoty medal na tegorocznych mistrzostwach świata zarobi 200 tys. dolarów (prawie 900 tys. złotych). W tym przypadku główna nagroda przypadła reprezentacji Włoch. Z kolei Polacy za zajęcie drugiego miejsca mają otrzymać 125 tys. dolarów (ponad 500 tys. zł), a Brazylia, która zajęła ostatnie miejsce na podium, dostanie 75 tys. dolarów (ponad 300 tys. dolarów).

Mistrzostwa świata. Premie dla najlepszych zawodników

Ponadto FIVB przewidziało nagrody indywidualne i premie dla najlepszych siatkarzy tego czempionatu. MVP mistrzostw świata (Simone Giannelli) ma zainkasować około 30 tys. dolarów (prawie 150 tys., dolarów), a za pozostałe miejsca w „drużynie marzeń” zawodnicy otrzymają około 10 tys. dolarów (około 50 tys. złotych). W tym roku wyróżniono:

Najlepszy przyjmujący : Leal (Brazylia) i Kamil Semeniuk (Polska);

: Leal (Brazylia) i Kamil Semeniuk (Polska); Najlepszy środkowy : Mateusz Bieniek (Polska) i Gianluca Galassi (Włochy);

: Mateusz Bieniek (Polska) i Gianluca Galassi (Włochy); Najlepszy libero : Fabio Balaso (Włochy);

: Fabio Balaso (Włochy); Najlepszy rozgrywający : Simone Giannelli (Włochy);

: Simone Giannelli (Włochy); Najlepszy atakujący: Bartosz Kurek (Polska).

Przed finałem, który odbył się 11 września dziennikarze Sport.pl dotarli do informacji, zgodnie z którą za mistrzostwo świata Biało-Czerwoni mieli otrzymać nagrodę pieniężną do podziału. Według nieoficjalnych informacji serwisu miało to być pięć milionów złotych. Niestety reprezentacja Polski przegrała w finale i zdobyła srebrny medal mistrzostw świata, a ze złota mogą cieszyć się Włosi.

Premia dla Biało-Czerwonych. Świderski: Dla nas to sukces i nie będę uciekał od tego

Dziennikarze Sportowych Faktów porozmawiali z prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastianem Świderskim na temat ewentualnej nagrody za zajęcie drugiego miejsca.

Przedstawiciel związku zapewnił, że dla naszych siatkarzy będzie premia. – To wielki sukces i nie będę uciekał od tego – zapewnił prezes PZPS, który dodał, że w przedsezonowych umowach były zapisy o premiach również za srebro.

Dla nas to nie jest porażka, ale sukces, a za niego należy się odpowiednie wynagrodzenie – ocenił Sebastian Świderski.

