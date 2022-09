Tomasz Fornal ocenił ostatnie wyniki reprezentacji Polski. Zdradził, kto rozluźniał atmosferę w drużynie

Reprezentacja Polski w niedzielę 11 września zajęła drugie miejsce na mistrzostwach świata w siatkówce. Biało-Czerwoni przegrali 1:3 z reprezentacją Włoch, która tego dnia była świetnie dysponowana. Cały sezon kadrowy podsumował i skomentował z przedstawicielami Polskiego Związku Piłki Siatkowej Tomasz Fornal, który jest zadowolony. – Ten sezon na pewno bardzo dużo mi dał. Ciężko pracowałem nie tylko ja, ale i cała drużyna – dodał.

Oczywiście nadal mamy nad czym pracować. Siatkówka to jest gra błędów i nigdy nie będzie się perfekcyjnym – stwierdził.

Tomasz Fornal zdradza, kto rozluźniał atmosferę w drużynie

Przyjmujący Jastrzębskiego Węgla został zapytany o atmosferę w kadrze. – Co do rozluźniania atmosfery w kadrze, to musi być taka osoba jak ja, ale też taka, jak „Semen”: czyli jeden śmieszek, który rozluźni nawet w momentach, kiedy jest gorzej – podkreślił Tomasz Fornal, dodając, że potrzebny jest w zespole również ten, który zachowuje cały czas powagę.

Ale teraz już po turnieju posłuchamy trochę głośniej, napijemy się piwka, zasłużyliśmy sobie – zakończył.

Bartosz Kwolek: Medal zacznie smakować dopiero za jakiś czas

Po turnieju wypowiedział się również Bartosz Kwolek, który przyznał, że ten srebrny medal, który zdobyli w niedzielę zacznie pewnie smakować dopiero za jakiś czas. – Miejmy nadzieję, że za rok spotkamy się w pełni zdrowia, w podobnej ekipie i będziemy najpierw walczyć o miejsce w składzie, a potem o medale – dodał przyjmujący.

Teraz czas na pobyt w domu, bo w czasie turnieju urodził mi się syn. Ten medal dedykuję moim najbliższym – zakończył.

