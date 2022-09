Tomasz Fornal zdradził, jak siatkarze spędzili wieczór po finale mistrzostw świata. Wspaniałe słowa przyjmującego na temat Bartosza Kurka

Wciąż nie milkną echa przegranego finału mistrzostw świata siatkarzy. Selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić przyznał w rozmowie z WP Sportowe Fakty, że nie spodziewał się porażki, bo jego podopieczni w trakcie turnieju imponowali siłą mentalną. Stało się jednak inaczej, Włosi pokazali kosmiczną siatkówkę i oni cieszyli się ze złotego medalu.

Dziennikarze Sport.pl porozmawiali z Tomaszem Fornalem, który przez kolegów z drużyny jest prześmiewczo nazywany "idolem nastolatek". – Chłopaki nie dają mi o tym zapomnieć – powiedział przyjmujący, który przyznał, że trochę zauważa zainteresowanie płci przeciwnej.

Mistrzostwa Świata. Tomasz Fornal zdradził, jak kadrowicze spędzili wieczór po finale

Tomasz Fornal został zapytany również o to, jak wyglądał wieczór kadrowiczów po bolesnej porażce z Włochami. – Mieliśmy wspólną kolację. Napiliśmy się piwka, pośmialiśmy się z rodzinami. Niektórym towarzyszyły żony i dziewczyny – powiedział, dodając, że fajnie jest mieć wieczór dla siebie po zakończeniu turnieju.

Mogliśmy go spędzić jeszcze razem, ale już bez tej presji i stresu oraz wszystkiego związanego z meczami i przygotowaniami – podkreślił.

Relacje Tomasza Fornala z Bartoszem Kurkiem. "Kiedy trzeba pochwali"

Zawodnik Jastrzębskiego Węgla na zgrupowaniu reprezentacji był współlokatorem Bartosza Kurka. Sam Fornal napisał o kapitanie reprezentacji Polski, że "kiedy trzeba opierdzieli, kiedy trzeba pochwali, dzięki Bartunia".

Zawodnik zapytany przez dziennikarzy Sport.pl, czy na początku czuł respekt do swojego starszego kolegi z pokoju, ten odpowiedział, że oczywiście, że tak. - Gdy byłem w gimnazjum, to Bartek już był gwiazdą tej reprezentacji i jej najbardziej rozpoznawalną twarzą. Mam nadzieję, że nadal nią będzie – powiedział, dodając, że to trochę śmieszne, że w czasach szkolnych marzyło się o grze z kimś pokroju Kurka, a teraz dzielił z nim pokój.

Fajnie podpytać go o niektóre rzeczy, bo ma ogromne doświadczenie i za sobą grę w wielu klubach i państwach. Można dużo z tego wyciągnąć dla siebie – zakończył.

