Wilfredo Leon zabrał głos po mistrzostwach świata. Zdradził co czuł, kiedy nie dostał powołania

Wilfredo Leon był jednym z wielkich nieobecnych podczas tegorocznych mistrzostw świata organizowanych w Polsce i Słowenii. Prawie do samego czempionatu trwał wyścig z czasem o powrót do dyspozycji. Przypomnijmy, zawodnik Sir Safety Perugia doznał urazu pod koniec minionego sezonu klubowego i musiał poddać się operacji.

Mimo że Wilfredo Leon dość szybko dochodził do siebie, to jednak Nikola Grbić zdecydował się go nie powoływać na mistrzostwa świata. Po porażce w finale z Włochami selekcjoner reprezentacji Polski został zapytany, czy żałuje decyzji o niepowołaniu siatkarza. – A jak myślicie? – odparł, dodając, że w jego głowie panuje spokój co do tej decyzji. – Teraz gdy wszystko się skończyło, nie sądzę, że popełniliśmy w tej sprawie błędy – uciął temat.

Wilfredo Leon o mistrzostwach świata: Było wiele radości

Wilfredo Leon nareszcie przerwał milczenie i w rozmowie z TVP Sport zdradził swoje odczucia po zakończonych mistrzostwach świata. Przyjmujący zdradził, że oglądał czempionat, ale nie każdy mecz. Zawodnik Sir Safety Perugii przyznał, że radości było w nim wiele, poza finałem, kiedy „odrobinę jej zabrakło”.

Nie udało się obronić złotego medalu. To mnie trochę zabolało. W przypadku pozostałych meczów graliśmy bardzo dobrze, cieszyła mnie ich dobra dyspozycja – podkreślił.

Siatkarz kolumbijskiego pochodzenia dopytywany, czy miał taki moment, że chciał pomóc swoim kolegom, odpowiedział, że tak. – Miałem momenty, kiedy patrzyłem na parkiet i myślałem o rywalu: „Wiedziałem, że on to zrobi”. Nie było mnie z drużyną, więc nie mogłem podpowiedzieć – dodał.

Brak Wilfredo Leona na mistrzostwach świata. Siatkarz zdradził co czuł

Wilfredo Leon został zapytany o emocje, jakie towarzyszyły jego brakowi powołania. Reprezentant Polski odpowiedział, że był trochę wkurzony, bo nie wszystko się poukładało tak, jak na to liczył.

Nie chcę jednak na ten temat mówić zbyt wiele. Przed mundialem w ogóle zaniechałem wypowiedzi w mediach, bo nie chciałem, żeby uwaga skupiała się na mnie – podkreślił.

Przyjmujący stwierdził również, iż wie, że decyzja w moim temacie zapadła wcześniej. – Miałem mieć ponad tydzień na pokazanie formy, a dostałem dwa dni. Szanuję jednak wybór trenera – zakończył.

