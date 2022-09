Zaskakujące zdjęcie Bartosza Kurka. Atakujący trenuje z klubem PlusLigi

Po zakończonych niedawno mistrzostwach świata Bartosz Kurek postanowił wrócić do treningów. Z racji tego, że kapitan naszej reprezentacji wciąż przebywa w Polsce, to rozpoczął przygotowania do nowego sezonu japońskiej V.Premier League z klubem PlusLigi.

Bartosz Kurek zakończył niedawno sezon reprezentacyjny. Kapitan Biało-Czerwonych przyczynił się do wywalczenia dwóch medali – brązu Ligi Narodów oraz srebra mistrzostw świata. Po zakończeniu zgrupowania kadry i po krótkim urlopie atakujący Wolf Dogs Nagoya zdecydował się wrócić do treningów. W związku z tym, że nowy sezon japońskiej V.Premier League rozpoczyna się 22 października o godz. 6:00 polskiego czasu, Bartosz Kurek zaczął przygotowania z klubem PlusLigi – PSG Stalą Nysa. Stal Nysa: Obecność najlepszego atakującego MŚ to dla nas zaszczyt Przedstawiciele polskiego klubu poinformowali o tym na swoim Twitterze, wrzucając post ze zdjęciem atakującego. „Komuś się chyba u nas podoba. Przed wylotem do Japonii w treningach naszej drużyny uczestniczy Bartek Kurek” – napisano. „Obecność najlepszego atakującego ostatnich Mistrzostw Świata to dla nas zaszczyt!” – podkreślili przedstawiciele Stali Nysa. twitter Kariera Bartosza Kurka Przypomnijmy, w zespole AZS PWSZ Nysa Bartosz Kurek stawiał swoje pierwsze siatkarskie kroki i w sezonie 2004/2005 debiutował w PlusLidze, w której rozegrał wówczas 84 sety w 22 meczach. Z tego klubu kapitan Biało-Czerwonych wypłynął na szerokie siatkarskie wody do m.in. Kędzierzyna-Koźla, Skry Bełchatów, Dinamo Moskwa, Cucine Lube Banca Marche Macerata czy Vero Volley Monza. Z kolei, jeśli chodzi o reprezentację Polski, to Bartosz Kurek występuje w niej od 2007 roku. Atakujący trzykrotnie brał udział w igrzyskach olimpijskich (2012, 2016, 2020), jest mistrzem (2018) i wicemistrzem świata (2022), mistrzem Europy (2009) i jest wielokrotnym zdobywcą nagród indywidualnych m.in. MVP mistrzostw świata 2018. W czerwcu 2022 roku został kapitanem reprezentacji Polski. Czytaj też:

PlusLiga rośnie w siłę. Tylu polskich medalistów MŚ zagra w nadchodzącym sezonie