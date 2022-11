Brytyjski dziennik wybrał WAGs mundialu w Katarze. Wśród nich żona polskiego piłkarza

Słowo WAGs to akronim od wyrażenia Wives and Girlfriends określającego żony oraz dziewczyny piłkarzy, a sformułowanie zostało stworzone przez brytyjskie media. To właśnie dzienniki wydawane na Wyspach przed każdym turniejem piłkarskim prześcigają się w publikacjach na temat partnerek zawodników i nie inaczej jest przed zbliżającymi się mistrzostwami świata.

Anna Lewandowska wśród WAGs

„The Sun” przygotował zestawienie 12 WAGs, które wyróżniają się urodą. Wśród nich znalazła się żona kapitana reprezentacji Polski, czyli Anna Lewandowska. „Krzyczenie z trybun na napastnika reprezentacji Polski i FC Barcelony Roberta Lewandowskiego może nie być zbyt mądre, bo jego żona jest ekspertką karate. 34-letnia dzisiaj Anna Lewandowska, zanim została dietetykiem i uruchomiła własną linię kosmetyków, zdobyła trzy medale mistrzostw świata. Od 2013 roku jest żoną Roberta” – czytamy w opisie przygotowanym przez brytyjskich dziennikarzy.

Oprócz Anny Lewandowskiej w zestawieniu znalazły się także m.in. Sasha Attwood, czyli partnerka Jacka Grealisha, żona Yannicka Carrasco Noemie Happart oraz Jordan Ozuna, która spotyka się z Karimem Benzemą.

Przypomnijmy, piłkarskie mistrzostwa świata rozpoczną się 20 listopada, a dwa dni później swój pierwszy mecz rozegrają Polacy, którzy powalczą o punkty z Meksykiem. Na 26 listopada zaplanowano z kolei spotkanie Biało-Czerwonych z Arabią Saudyjską. Podopieczni Czesława Michniewicza ostatnie starcie w ramach fazy grupowej rozegrają 30 listopada, kiedy to zmierzą się z Argentyną.

