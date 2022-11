Grzegorz Krychowiak o swojej roli na mundialu. Zdradził, czy może zagrać na nowej pozycji

Grzegorz Krychowiak jest jednym z pewniaków do wyjazdu na mundial w Katarze. W związku z tym zdecydował się nawet na transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógł rozgrywać swoje mecze w temperaturze zbliżonej do tej, która będzie towarzyszyła piłkarzom podczas mundialu w Katarze.

Transfer Krychowiaka do Arabii Saudyjskiej to był dobry pomysł?

W rozmowie z Interią Grzegorz Krychowiak wypowiedział się na temat swojego transferu na Bliski Wschód oraz gry na zmienionej pozycji. Pomocnik zapytany, czy decyzja o wyjeździe do Arabii była słuszna ze względu na dwutygodniową pauzę, która oddziela przerwę w Saudi Pro League od mundialu w Katarze.

„Krycha” odpowiedział, że przed podpisaniem kontraktu nikt mu nie powiedział, że będzie ta przerwa. – Ale kiedy już o niej usłyszałem, od razu zacząłem szukać rozwiązań – dodał. Zdaniem pomocnika ta dwutygodniowa przerwa po ostatnich miesiącach intensywnej gry może mu tylko pomóc.

Grzegorz Krychowiak w Legii Warszawa

Rozwiązaniem, o którym wspomniał Grzegorz Krychowiak, była krótka przeprowadzka do Warszawy i treningi z lokalną Legią. To był pierwszy raz „Krychy” w ekstraklasowym klubie, bo przypomnijmy pomocnik odszedł do Francji bez debiutu w polskiej lidze.

Reprezentant Polski w przeszłości występował i trenował w Rosji, Grecji, Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii i ostatnio trenował w Polsce. Jego zdaniem nie ma dużej różnicy w sposobach treningów w tych krajach. – Ta tkwi w detalach: intensywności, mentalności, przygotowaniu indywidualnym – przyznał. Na pytanie, czy widzi siebie za kilka lat w Legii, Grzegorz Krychowiak odpowiedział „nigdy nie mów nigdy”.

Krychowiak o pozycji obrońcy: Nadejdzie taki moment

W ostatnim czasie pojawił się pomysł, by Grzegorz Krychowiak w reprezentacji Polski wystąpił na środku obrony. Pomocnik zapytany, czy widzi siebie na mundialu jako stoper, odpowiedział, że nie miałby żadnego problemu i widzi się na tej pozycji, ale nikt jeszcze nie podjął takiej decyzji. – Natomiast moim zdaniem i tak nadejdzie moment, kiedy zacznę grać na stoperze – zakończył.

