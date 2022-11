Były szef FIFA o organizacji mistrzostw świata w Katarze. Przyznał się do błędu

Już niedługo rozpoczynają się mistrzostwa świata w Katarze. Jest to historyczny mundial, ponieważ po raz pierwszy odbędzie się na Bliskim Wschodzie i na jesień, a nie jak to wcześniej miało miejsce latem. To będzie również ostatni mundial, w którym wezmą udział 32 drużyny, bo na MŚ 2026 liczba drużyn zostanie powiększona do 48 reprezentacji.

Wokół Kataru nie brakuje kontrowersji dotyczących praw człowieka, a ponadto „France Football” w styczniu 2013 roku opublikował wyniki dziennikarskiego śledztwa, w którym ujawniono kulisy przyznania Katarowi organizacji MŚ 2022. Według francuskich dziennikarzy katarscy szejkowie mieli kupić prawa do organizacji czempionatu.

Sepp Blatter: Wybór Kataru był błędem

Mundial w Katarze został przydzielony w 2010 roku przez byłego już szefa FIFA Seppa Blattera. W szwajcarskich mediach ukazał się wywiad z byłym prezydentem federacji. W rozmowie z „Tages Anzeiger” działacz sportowy poinformował, że był przeciwny organizacji tego czempionatu w tym kraju.

Przypomnijmy, oprócz Kataru do organizacji mistrzostw kandydowały także: Australia, Japonia, Korea Południowa i Stany Zjednoczone, które przegrały sześcioma głosami z państwem znad Zatoki Perskiej.

Sepp Blatter stwierdził, że wybór Kataru był błędem. – W tym czasie faktycznie uzgodniliśmy w Komitecie Wykonawczym, że Rosja powinna zdobyć mistrzostwa świata w 2018 roku, a USA w 2022 roku. Byłby to gest pokoju, gdyby dwaj długoletni przeciwnicy polityczni byli gospodarzami dwóch kolejnych mistrzostw świata – zdradził. Zdaniem byłego prezydenta FIFA Katar jest za małym krajem na organizację tak dużego turnieju.

Były prezydent FIFA: To dzięki głosom Platiniego mundial trafił do Kataru

Działacz dopytywany, dlaczego nie zapobiegł temu wyborowi, opowiedział historię z Michelem Platinim w roli głównej. – Powiedział mi, że został zaproszony do Pałacu Elizejskiego, gdzie ówczesny prezydent Francji Sarkozy jadł obiad z księciem Kataru. Sarkozy powiedział Platini: „Zobacz, co ty i twoi koledzy z UEFA możecie zrobić dla Kataru w kwestii przyznania mistrzostw świata” – opowiedział.

Szwajcar podkreślił, że to dzięki czterem głosom Platiniego i jego ludzi mundial zamiast do USA trafił do Kataru. – Taka jest prawda – podkreślił.

Sepp Blatter zapytany, czy czuje się odpowiedzialny za podjęcie decyzji dotyczącej organizacji mundialu w Katarze, odpowiedział raz jeszcze, że ten wybór był zły.

Zastanawiam się: dlaczego nowy prezydent FIFA mieszka w Katarze? Nie może być szefem lokalnej organizacji mundialu, bo nie jest to w zakresie jego obowiązków. Są do tego dwa komitety organizacyjne – lokalny i jeden z Fifa – zakończył.

Czytaj też:

Zaskakująca reakcja piłkarza na powołanie. Wszystko uchwyciła kameraCzytaj też:

Grzegorz Krychowiak o swojej roli na mundialu. Zdradził, czy może zagrać na nowej pozycji