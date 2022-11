Tutaj zostaną rozegrane mecze mundialu. Wiele kontrowersji i nowości

Spotkania mistrzostw świata zostaną rozegrane na ośmiu stadionach. Wszystkie wybudowano w niewielkiej odległości od siebie, a najdalszy dystans pomiędzy stadionami wynosi 60 km. Dzięki temu kibice będą mieli możliwość obejrzenia nawet trzech meczów w ciągu jednego dnia. Aż siedem obiektów posiada ogromne klimatyzatory, co jednak nie przez wszystkich jest uznawane za dobre rozwiązanie.

Lusail Stadium

Jest to największy obiekt katarskiego mundialu, który może pomieścić 80 tys. kibiców. Zostanie na nim rozegranych sześć spotkań fazy grupowej, jedno 1/8 finału, jeden ćwierćfinał, jeden półfinał oraz finał. Na początkowym etapie rozgrywek odbędzie się na nim pojedynek naszych grupowych rywali: Argentyny z Meksykiem oraz zapowiadający się ciekawie mecz Portugalii z Urugwajem. Wraz z końcem mistrzostw świata ma pełnić funkcję szkoły, sklepu, obiektu sportowego oraz przychodni.

Al Bayt Stadium

Drugi największy obiekt, który może pomieścić nawet 60 tys. kibiców. Stadion posiada rozsuwany dach, a jego zewnętrzny wygląd ma nawiązywać stylem do namiotów Beduinów. Odbędzie się tu mecz otwarcia mistrzostw świata pomiędzy Katarem a Ekwadorem, pięć innych spotkań grupowych, między innymi Hiszpania – Niemcy, jeden mecz 1/8 finału, jeden ćwierćfinał i jeden półfinał. Po mundialu najwyższa trzecia kondygnacja zostanie zdemontowana, a stadion będzie miał pojemność 30 tys. miejsc.

Al Janoub Stadium

Obiekt pod względem architektonicznym ma nawiązywać do łodzi zwanych „dhow”, które służyły chociażby do przewozu daktyli i ryb. Obiekt pomieści niemalże 41 tys. widzów. Zostanie na nim rozegranych sześć meczów grupowych, m.in. pomiędzy Francją a Australią i jedno spotkanie 1/8 finału. Po mundialu górna część obiektu zostanie zdemontowana, dzięki czemu będzie liczył 20 tys. miejsc.

Ahmad Bin Ali Stadium

Początkowo organizatorzy turnieju planowali renowację oraz rozbudowę stojącego w tym miejscu obiektu. Zdecydowano się jednak postawić zupełnie nową arenę. Ponad 80 proc. materiału budowlanego wchodzącego w jego skład pochodzi z poprzednio wyburzonego stadionu. Tym samym może pomieścić prawie 41 tys. kibiców, a on sam, jak i otaczające go budynki ukazują obraz lokalnej kultury i tradycji.

Zostanie na nim rozegranych sześć spotkań fazy grupowej i jeden mecz 1/8 finału. Interesująco zapowiada się mecz Chorwacja – Belgia, który zostanie rozegrany się 1 grudnia. Po zakończeniu turnieju będzie pełnił funkcję siedziby katarskiego klubu sportowego Al Rayyan SC, a połowa stadionowych krzesełek ma zostać oddana zagranicznym projektom w celu rozwoju piłki nożnej.

Khalifa International Stadium

Obiekt ten powstał już w 1976 r. Zdecydowano się przeprowadzić ogromną renowację tego stadionu, gdy Katar dostał,,zielone światło” na zorganizowanie mundialu. Tym samym może on pomieścić prawie 45,5 tys. kibiców. Krzesełka mają kolor biały, bordowy oraz odrobinę szarego, czyli barw gospodarzy turnieju. Na stadionie odbędzie się sześć spotkań fazy grupowej, m.in. Holandia – Ekwador, jeden mecz 1/8 finału oraz spotkanie o trzecie miejsce.

Education City Stadium

Architekci chcieli, aby stadion nawiązywał do wzornictwa arabskiej architektury. Dlatego od zewnętrznej strony ma przypominać diament poprzez m.in. trójkątne wzornictwo. Elewacja obiektu jest wyposażona w panele słoneczne, a sama arena może pomieścić ponad 45 tys. kibiców. Podczas mundialu stadion będzie miejscem sześciu spotkań fazy grupowej, jednego meczu 1/8 finału i jednego ćwierćfinału. To na nim zostanie właśnie rozegrany drugi mecz reprezentacji Polski. Podopieczni Czesława Michniewicza zmierzą się z Arabią Saudyjską. Po zakończeniu turnieju część trybun zostanie zdemontowana.

Według selekcjonera Biało-Czerwonych stadion ten nie należy do idealnych. – Jest to dla wszystkich coś nowego. Na stadionie dmuchawy bardzo mocno wieją. Miałem okazję to sprawdzić, przykładając rękę do jednej z nich. Są bardzo blisko linii bocznej, przez co zawodnicy z ławki rezerwowych będą mieli inną temperaturę niż ci grający na boisku. Na to też trzeba być przygotowanym – powiedział trener reprezentacji Polski podczas wywiadu dla kanału,,Łączy nas piłka”.

Stadium 974

Jest to z pewnością jeden z najciekawszych stadionów zbliżającego się mundialu. Po pierwsze, zostanie na nim rozegranych sześć spotkań grupowych i jeden mecz 1/8 finału, w tym dwa naszej kadry; pierwszy z Meksykiem i trzeci z Argentyną. Po drugie, obiekt powstał z kontenerów transportowych. Liczba 974 ma również swoje znaczenie. Oprócz liczby kontenerów użytych do powstania tej areny jest to również międzynarodowy numer kierunkowy Kataru. Obiekt pomieści 40 tys. kibiców. Jako jedyny ze wszystkich stadionów nie posiada systemu chłodzenia, a po zakończeniu turnieju ma zostać całkowicie rozebrany.

Al Thumama Stadium

Ostatnia spośród ośmiu aren. Posiada charakterystyczny okrągły kształt. Inspiracją była tradycyjna czapka noszona przez mężczyzn zamieszkujących tamte tereny. Obiekt posiada 40 tys. miejsc, a w trakcie mundialu zostanie rozegrane na nim sześć meczów fazy grupowej, w tym Belgia – Maroko, oraz jedno spotkanie 1/8 finału i jeden ćwierćfinał. Po zakończeniu turnieju połowa trybun ma zostać rozebrana, a miejsce to będzie pełniło funkcję butiku hotelowego oraz kliniki sportowej.

