Rywale Polaków osłabieni. Gwiazda nie jedzie na mundial

Już jutro, 10 listopada o godz. 15:00 Polacy poznają kadrę 26 zawodników, którzy polecą na mistrzostwa świata w Katarze. Przypomnijmy, że nasza reprezentacja trafiła do grupy C, w której zagra z Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną. Ostatnia z wymienionych drużyn zaliczana jest do grona faworytów do triumfu na mundialu, a sztuczna inteligencja EA Sports wytypowała ich jako zwycięzców. Tutaj warto podkreślić, że w latach 2010, 2014 i 2018 ta sama technologia prawidłowo wskazała późniejszych triumfatorów. Jednak tym razem nie będzie to takie proste. Mimo że Argentyńczycy zwyciężyli łącznie 35 meczów z rzędu, to ich zdziesiątkowana kadra może okazać się piętą achillesową. Kontuzja wyeliminowała z gry na mundialu zdobywcę Copa America.

Gwiazdor reprezentacji Argentyny nie zagra na mundialu

Jak podają hiszpańskie media, o grze na mistrzostwach świata w Katarze może zapomnieć pomocnik Villarreal i kluczowy piłkarz reprezentacji Argentyny, Giovani Lo Celso. W ligowym meczu z Athletikiem Bilbao musiał opuścić murawę z powodu odniesionego urazu, który na początku wydawał się niegroźny.

Jednak szczegółowe badania, przeprowadzone zaraz po meczu wykazały, że pomocnik uszkodził ścięgno podkolanowe i musi przejść operację. Pewne jest, że nie zdąży wyleczyć się przed azjatyckim mundialem, który rozpocznie się za niespełna dwa tygodnie. Dla selekcjonera Albicelestes to fatalna wiadomość, ponieważ jeszcze kilka dni wcześniej nazywał Giovaniego Lo Celso piłkarzem nie do zastąpienia.

Reprezentację Argentyny trapią kontuzje

Warto zaznaczyć, że Lo Celso nie jest jedynym piłkarzem reprezentacji Argentyny, którego kontuzja może wykluczyć z mundialu w Katarze. W dalszym ciągu niepewny jest wyjazd Paulo Dybali. Gwiazdor AS Romy po raz ostatni pojawił się na boisku 9 października w meczu z Lecce. Informacja o jego absencji jest o tyle niefortunna, że przed urazem Argentyńczyk prezentował znakomitą formę.

Na tym lista się nie kończy. O wyjazd do Kataru walczą także: Cristian Romero, Leandro Paredes, Nicolas Gonzalez, Licas Martinez Qarta, ale też Lionel Messi, jednak w ich przypadku można się spodziewać, że szybciej wrócą do dyspozycji. Do pełni zdrowia wrócili już Angel Di Maria, Guido Rodriguez i Juan Foyth.

