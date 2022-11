Ochroniarz Lewandowskiego ma kryminalną przeszłość. Czesław Michniewicz został o niego zapytany

Ostateczna kadra na mundial jest już znana, jednak w mediach przejawia się jeszcze jeden ważny temat odnośnie do wylotu do Kataru. Jednym z ludzi, który ma wsiąść do samolotu, jest niejaki Dominik G. ps. „Grucha”. Mężczyzna został zatrudniony jako ochroniarz Roberta Lewandowskiego, jednak jego przeszłość jest wątpliwa. Podczas konferencji prasowej Czesława Michniewicza padło pytanie o tego człowieka. Reakcja była stanowcza.

Jak ustalił dziennikarz Wirtualnej Polski, Szymon Jadczak, Dominik G. ps. „Grucha” w przeszłości działał w gangu, który zajmował się bójkami i uprowadzeniami. Ponadto mieli zarabiać na prostytucji oraz propagowali faszyzm. Decyzja PZPN o zatrudnieniu tego mężczyzny na ochroniarza kapitana reprezentacji może być o tyle zaskakująca, że wszystkie wymienione czyny przekazała prokuratura. Dodatkowo w domu Dominika G. policja zabezpieczyła neofaszystowskie materiały. Cezary Kulesza tłumaczy zatrudnienie Dominika G. ps. „Grucha” Dominika G. ps. „Grucha” zatrudnił sam prezes PZPN, Cezary Kulesza. W rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził, że jest to mężczyzna, który nadaje się do ochrony Roberta Lewandowskiego, ponieważ, jak twierdzi, jest osobą sprawdzoną przez PZPN i niekaraną. Czesław Michniewicz miał zaakceptować Dominika G., więc został zatrudniony na okres próbny. Wszyscy mają być zadowoleni z pracy, jaką wykonuje bohater niniejszego artykułu, także Robert Lewandowski. Selekcjoner reprezentacji Polski miał powiedzieć, że „Grucha” w swojej dziedzinie jest „top topów”. Prezes PZPN zapewnił, że o procesie i zarzutach Dominika G. dowiedział się z mediów. Obowiązki Dominika G. w PZPN „Grucha” miał zostać zatrudniony przez PZPN 1 marca 2022 roku na podstawie umowy zlecenia. Zakres jego obowiązków obejmuje ochronę drużyny oraz sztabu w trakcie zgrupowań pierwszej drużyny reprezentacji Polski, a także innych wydarzeń zgłaszanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Co ciekawe, w momencie podpisywania umowy nikt z PZPN miał nie wiedzieć o popełnionych przez Dominika G. czynach. Dalsza współpraca między dwoma stronami będzie zależna od tego, czy mężczyzna potwierdzi wszystko, o czym poinformowali dziennikarze. Czesław Michniewicz został zapytany o Dominika G. W trakcie konferencji prasowej, podczas której Czesław Michniewicz ogłosił kadrę 26., którzy polecą na mundial, padło pytanie, czy w samolocie do Kataru znajdzie się Dominik G. ps. „Grucha”. Rzecznik stwierdził, że selekcjoner nie będzie odpowiadał na takie pytania, ponieważ nie dotyczy to tematu zebrania medialnego. W studiu TVP Sport Czesław Michniewicz powiedział: – Oceniam go jako profesjonalistę. Doskonale spełniał swoje obowiązki, a na to, co działo się wcześniej, nie mam wpływu. Ten temat nie wpłynie na atmosferę w reprezentacji. Ludzie chcą czytać pozytywne rzeczy o naszej kadrze – stwierdził trener. Czytaj też:

