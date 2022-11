Czesław Michniewicz nie krył przerażenia. Zdradził, co będzie wyzwaniem dla piłkarzy

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 20 listopada, a reprezentacja Polski swój pierwszy mecz fazy grupowej rozegra dwa dni później. Po starciu z Meksykiem inaugurującym udział Biało-Czerwonym w turnieju podopiecznych Czesława Michniewicza czekają cztery dni przerwy przed spotkaniem z Arabią Saudyjską. Mecz z Argentyną zaplanowano z kolei na 30 listopada.

Mundial 2022. Czesław Michniewicz był przerażony

Polaków czeka trudne wyzwanie i to nie tylko związane z walką o punkty. Ze słów Czesława Michniewicza wynika, że nasi reprezentanci, podobnie jak inne drużyny biorące udział w mundialu, będą musieli mierzyć się z wymagającymi warunkami pogodowymi.

Dwa razy byłem w Katarze. Za pierwszym razem, w kwietniu, kraj zrobił na mnie fantastyczne wrażenie. Obejrzeliśmy bazę i stadiony, mieliśmy dobre humory po losowaniu, ale potem zdałem sobie sprawę, że czeka nas duże wyzwanie – zaczął trener na antenie TVP Sport.

Selekcjoner Biało-Czerwonych, który 10 listopada ogłosił powołania na mundial, zaznaczył, że jego druga wizyta w Katarze miała miejsce we wrześniu. Wtedy to „przeraził się temperaturą i wilgotnością”. – Naprawdę będzie bardzo trudno dla organizmów. Na własnej skórze to odczułem. Byłem tam trzy dni, w dobrym hotelu, a wyjeżdżając, miałem wilgotne rzeczy, chociaż ich nie używałem – przekonywał.

Trener reprezentacji Polski o klimatyzowanym stadionie

Biało-Czerwoni jedno ze spotkań grupowych, a konkretnie starcie z Arabią Saudyjską, rozegrają na wyposażonym w dmuchawy Education City Stadium. I chociaż teoretycznie powinno być to duże ułatwienie dla zawodników, to w praktyce wiąże się z innymi zagrożeniami.

Dmuchawy na stadionie to też nie jest idealne rozwiązanie. Na ławce trzeba będzie w kurtkach siedzieć, bo one wokół stadionu są one skierowane na wysokość głowy. Piłkarze przy liniach będą marzli – stwierdził.

