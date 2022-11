Polacy przed mundialem zagrają jeszcze jeden sparing. Zaskakujący pomysł Michniewicza

Reprezentacja Polski na trzy dni przed startem mundialu poleci do Kataru, gdzie będzie przygotowywała się do meczów grupowych. Zanim to nastąpi, Biało-Czerwoni rozegrają zapowiadany sparing z Chile. Z deklaracji Czesława Michniewicza wynika, że nie będzie to jedyny sprawdzian formy jego podopiecznych.

Źródło: Kanał Sportowy