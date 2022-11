Tak kadrowicze powitali Artura Jędrzejczyka. Jeden z nich wbił mu „szpilę”

W poniedziałek 14 listopada rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed mistrzostwami świata w Katarze. Czesław Michniewicz będzie miał do dyspozycji 26 zawodników powołanych na mundial oraz Kacpra Tobiasza, który będzie towarzyszył kadrze w przygotowaniach i brał udział w treningach jako czwarty bramkarz. Na zgrupowaniu pojawił się również Artur Jędrzejczyk, który ostatni występ w biało-czerwonych barwach zaliczył w 2019 roku.

Artur Jędrzejczyk przyjechał na zgrupowanie

Powołanie defensora Legii Warszawa wzbudziło duże kontrowersje, a z postawienia na 35-letniego Jędrzejczyka tłumaczył się Michniewicz. Selekcjoner przekonywał, że gdyby nie odniesiona kontuzja, Artur Jędrzejczyk otrzymałby powołanie na mecz barażowy ze Szwecją. – Dobrze go znam i wiem, że może nam pomóc – stwierdził.

Sam Jędrzejczyk zdaje się nie przejmować krytycznymi głosami i na zgrupowanie przyjechał w bardzo dobrym nastroju. Na nagraniu zamieszczonym na youtubowym profilu Łączy nas piłka widać, że po wejściu do hotelu defensor przywitał się z Bartoszem Bereszyńskim i Piotrem Zielińskim, którzy stali na korytarzu.

Pierwszy z nich postanowił wbić „szpilę” Jędrzejczykowi, który nie zagrał w żadnym meczu eliminacji do mistrzostw świata. – „Jędza”, my będziemy awansować na turnieje, a ty będziesz jeździł, tak? – żartobliwie zapytał zawodnik Sampdorii Genua. – Miałem problemy swoje, ale już jest ok. Fajnie was widzieć – odpowiedział zawodnik Legii.

Reprezentacja Polski czeka na mundial

Przypomnijmy, reprezentacja Polski dzień przed wylotem do Kataru rozegra mecz towarzyski, a rywalem Biało-Czerwonych podczas zaplanowanego na środę 16 listopada sparingu będzie Chile. Pierwszy mecz mundialu podopieczni Czesława Michniewicza rozegrają z kolei 22 listopada.

