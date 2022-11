Dariusz Szpakowski podjął decyzję ws. przyszłości. „Nadchodzi czas młodych”

Dariusz Szpakowski jest jedną z największych, o ile nie największą legendą redakcji sportowej Telewizji Polskiej, w której pracuje nieprzerwanie od 1983 roku. Jeszcze przed rozpoczęciem pracy w TVP dziennikarz pracował dla Polskiego Radia, gdzie miał przyjemność skomentować swój pierwszy mecz piłkarskiej reprezentacji Polski. Miało to miejsce 24 kwietnia 1976 roku. Przeciwnikiem naszej kadry była wówczas Francja. Dwa lata później skomentował swoje pierwsze mistrzostwa świata, które odbyły się w Argentynie. Ta wielka mundialowa kariera dobiega końca.

Dariusz Szpakowski skomentuje ostatni mundial w karierze

Podczas mundialowej konferencji prasowej Dariusz Szpakowski wrócił wspomnieniami właśnie do mundialu w Argentynie z 1978 roku. Dziennikarz przyznał, że ze wszystkich ludzi, którzy wówczas byli jeszcze w zawodzie, aktywny pozostał tylko on i wyraził nadzieję, że tak będzie jeszcze przez kilka lat. Tymczasem komentator ogłosił, że nadchodzący mundial będzie jego ostatnim w karierze.

– Neymar, Cristiano Ronaldo czy Lionel Messi jadą do Kataru i nie deklarują, czy to jest ich ostatni mundial. Ja, powiem szczerze […] tak, mogę powiedzieć, że to jest mój ostatni mundial – powiedział Dariusz Szpakowski podczas rozmowy z Maciejem Kurzajewskim.

Dariusz Szpakowski: Nadchodzi czas młodych

Dariusz Szpakowski pozostał niewzruszony w swoich słowach i zaznaczył, że jest optymistą i wierzy w naszą kadrę narodową. Przypomnijmy, że po raz ostatni Polacy zdołali wyjść z grupy na mundialu w 1986 roku, co również miał okazję komentować dziennikarz TVP.

– Wprawdzie Carlo Ancelotti mówi o sobie, że jest za młody na pracę z reprezentacją, to ja tego nie mogę powiedzieć. Ale jest to już taki czas i pora, żeby weszło młode pokolenie, zdolne, utalentowane, dające nam entuzjazm i wiarę w to, że poprowadzą biało-czerwonych do sukcesów – dodał Dariusz Szpakowski.

