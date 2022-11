Skandal w wiosce kibicowskiej. Przyjezdni nie mają co pić

Kibice, którzy wybrali się do Kataru na mistrzostwa świata nie mają łatwego życia. Wokół organizatora tego mundialu cały czas pojawiają się coraz to nowe kontrowersje. Jedną z nich jest zmiana decyzji dot. sprzedaży piwa na stadionach na 48 godzin przed startem turnieju. Według ustaleń dziennikarzy New York Times katarscy urzędnicy mieli zadecydować, że kibice na stadionie będą mogli kupić tylko napoje bezalkoholowe.

„Po rozmowach między władzami kraju gospodarza i FIFA, podjęto decyzję o skoncentrowaniu sprzedaży napojów alkoholowych w innych miejscach dla kibiców i licencjonowanych obiektach” – ogłosiła FIFA, cytowana przez nytimes.com.

Prezydent FIFA: Kibice wytrzymają trzy godziny bez piwa

Na ostatniej konferencji prasowej wypowiedział się prezydent FIFA Gianni Infantino oświadczył, że kibice będą w stanie wytrzymać trzy godziny bez piwa. – Każda decyzja jest podjęta wspólnie z Katarem. Nadal istnieje wiele stref kibica, w których podaje się alkohol – podkreślił.

Dramat w wiosce kibicowskiej. Przyjezdni zostali bez wody

To nie są jedyne problemy, które spotkały przyjezdnych. Jak zrelacjonowała na swoim Twitterze reporterka BBC Rhia Chohan, kibice nie mają co pić. „Noc spędziliśmy w wiosce kibicowskiej niedaleko stadionu Lusail. Goście powoli meldują się i stwierdzają, że nie mogą kupić wody pitnej bez opaski na rękę” – czytamy.

Co ciekawe, nie wiadomo skąd wziąć te opaski. „Jest 30 stopni. Najbliższy sklep godzinka spacerkiem. Nikt nie wie, gdzie są opaski. Powiedziano nam, że festiwal ma się rozpocząć o 18:30” – poinformowała Rhia Chohan.

