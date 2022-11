To już jest pewne! Wielka gwiazda nie zagra na mundialu w Katarze

Na mundialu w Katarze nie zobaczymy wielu gwiazd piłki nożnej. W tym gronie ostatecznie znalazł się również zdobywca Złotej Piłki Karim Benzema, który pożegnał się z mistrzostwami świata. Napastnik Realu Madryt został zmuszony do przerwania ostateniego treningu z powodu bólu mięśnia czworogłowego lewego uda.

Jak relacjonuje francuska federacja piłkarska, Benzema pojechał na rezonans magnetyczny do szpitala w Doha, który niestety potwierdził kontuzję mięśnia prostego kości udowej. Oznacza to, że piłkarz będzie potrzebował trzytygodniowej rekonwalescencji.

Do sprawy odniósł się sam zainteresowany „Nigdy się nie poddałem, ale musiałem pomyśleć też o drużynie. Powodem rezygnacji jest zrobienie w kadrze miejsca dla kogoś, kto może jej pomóc sprawić, by były to piękne mistrzostwa. Bardzo dziękuję za wsparcie, jakie otrzymałem w wiadomościach” – napisał Benzema na swoim profilu na Instagramie.

Deschamps: Jest mi bardzo przykro

Na temat tej kontuzji wypowiedział się trener Francuzów Didier Deschamps. – Jest mi bardzo przykro z powodu Karima, dla którego ten mundial głównym celem. Pomimo tego nowego ciosu dla francuskiej drużyny, mam pełne zaufanie do mojej grupy. Zrobimy wszystko, aby sprostać ogromnemu wyzwaniu, jakie nas czeka – powiedział selekcjoner reprezentacji.

„Cały zespół podziela smutek Karima i życzy mu szybkiego powrotu do zdrowia” – czytamy w komunikacie. Według "L'Equipe" Karima Benzemę zastąpi Wissam Ben Yedder, który ma spędzać wakacje w Katarze, co nie sprawiłoby problemu w szybkim dołączeniu do drużyny.

Dziennikarze wymieniają także Anthony'ego Martiala i Mussę Diabiego. Francuzi wskazują także, że Didier Deschamps może wybrać piłkarza o innym profilu, jak np. Thomas Lemar czy Martin Terrier. „Spektrum jest szerokie, wybór jest trudny” – uważają dziennikarze.

Kontuzja Nkunku przed wylotem do Kataru

To nie jedyne osłabienie obrońców tytułu. Tuż przed wylotem do Kataru z mundialem pożegnał się Christopher Nkunku, który złapał kontuzję na jednym z treningów. „Cała grupa podziela smutek Christophera i życzy mu szybkiego powrotu do zdrowia” – czytamy w komunikacji francuskiej federacji.

Według informacji francuskich mediów badania miały wykazać, że piłkarz RB Lipsk doznał kontuzji zwichnięcia lewego kolana.

