Katar przegrał z Ekwadorem. Ruszyły piłkarskie mistrzostwa świata

Dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam do śledzenia relacji z kolejnych meczów mistrzostw świata. Koniec! Ekwador pokonuje Katar w meczu otwarcia. 90. min. +4 Rzut rożny dla Ekwadoru. 90. min. +4 Katarczycy zapędzili się na połowę Ekwadoru, ale szybko stracili piłkę. 90. min. +3 Tempo spotkania wyraźnie spadło. Obie drużyny czekają na końcowy gwizdek sędziego. 90. min. +2 Ekwador zwalnia grę i nie spieszy się z atakami. 90. min. Sędzia dolicza pięć minut do regulaminowego czasu gry. 90. min. Zmiany w reprezentacji Ekwadoru. Schodzą Estrada i Caicedo, wchodzą Franco i Rodriguez. 90. min. Ekwadorczycy obecnie skupiają się głównie na popisach indywidualnych, przez co nie są w stanie wykreować groźnych akcji. 88. min. Rzut rożny dla Ekwadoru. 86. min. Teraz do piłki granej z własnej połowy doszedł Muntari, który uderzył nad bramką Ekwadoru. 86. min. Estrada dostał podanie w pole karne, jednak piłka była zagrana za mocno, przez co nie zdołał dojść do futbolówki. 84. min. Tymczasem część katarskich kibiców zaczęła opuszczać trybuny stadionu. 83. min. Plata przeciągnął dośrodkowanie z rzutu wolnego. Od bramki zacznie Al Sheeb. 83. min. Mendez faulowany, rzut wolny dla Ekwadoru w pobliżu pola karnego Kataru. 80. min. Zamieszanie w polu karnym Kataru. Podanie Cifuentesa nie doszło jednak do kolegów. 79. min. Sarmiento dostał podanie z lewego skrzydła i uderzył nad bramką. Sędzia i tak po chwili odgwizdał spalonego. 79. min. Ekwadorczycy wymieniają podania, zmuszając rywali do biegania za piłką. 78. min. Plata faulowany, żółta kartka dla Afifa. 77. min. Valencia schodzi z murawy, wyraźnie utykając. Strzelca obu bramek zmienia Cifuentes. 76. min. Valencia znowu leży na murawie i ponownie trzyma się za kolano. 75. min. Afif dostał piłkę przed pole karne i uderzył, jednak wysoko nad poprzeczką. 74. min. Estupinan centrował w szesnastkę prosto na głowę jednego z Katarczyków. Ekwador utrzymuje się jednak przy piłce. 73. min. Kolejny atak Ekwadoru przerwany faulem. Będzie rzut wolny w okolicach szesnastki Kataru. 72. min. Zmiany w reprezentacji Kataru. Wchodzą Waad i Muntari, schodzą Al-Haydos i Ali. 71. min. Caicedo faulowany, rzut wolny dla Ekwadoru. 70. min. Gospodarze po raz kolejny tracą piłkę w okolicach pola karnego Ekwadoru. 69. min. Katarczycy próbują teraz wysokiego pressingu. 68. min. Zmiana w ekipie Ekwadoru. Wchodzi Sarmiento, schodzi Ibarra. 67. min. Hassan dogrywał z lewej flanki w pole karne, a tam Ekwadorczycy po chwilowym zamieszaniu oddalili zagrożenie. 65. min. Miguel próbował przedrzeć się prawym skrzydłem, ale powstrzymali go rywale. Rzut z autu dla gospodarzy. 64. min. Katar nie wygląda obecnie na drużynę, która jest w stanie zdobyć choćby bramkę kontaktową. 62. min. W końcu składna akcja Kataru! Do piłki centrowanej z lewego skrzydła doszedł Miguel, który uderzył głową obok bramki strzeżonej przez Galindeza. 61. min. Preciado ucierpiał w tej akcji i obecnie leży na murawie. 60. min. Preciado oddala zagrożenie na prawym skrzydle. Katar zacznie od autu. 58. min. Plata faulowany i rzut wolny dla Ekwadorczyków. 57. min. Teraz to Ekwadorczycy wymieniają podania na własnej połowie. Mendez ogląda żółtą kartkę za faul na Afifie. 56. min. Al Sheeb! Ibarra dostał piłkę przed szesnastką, przełożył ją sobie na prawą nogę i przymierzył, ale katarski bramkarz zdołał sparować jego strzał. 55. min. Gospodarze przy piłce. Ekwadorczycy jednak dobrze ustawiają się w defensywie. 54. min. Plata ograł trzech rywali i posłał długą piłkę w szesnastkę, jednak żaden z jego kolegów nie doszedł do podania. 53. min. Spokojny początek drugiej połowy. Dużo strat po obu stronach i brak składnych akcji. 52. min. Teraz Preciado zepsuł atak Ekwadorczyków. Al Sheeb zacznie od bramki. 52. min. Estupinan do Ibarry, ale niecelnie. 51. min. Ibarra ruszył lewym skrzydłem, wpadł w pole karne i próbował odegrać do jednego z kolegów, ale defensorzy reprezentacji Kataru oddalili zagrożenie. 50. min. Teraz Ekwadorczycy zagrali niecelni i rywale zaczną od autu. 50. min. Katarczycy szybko stracili piłkę. 49. min. Al-Rawi posłał długie podanie, jednak ta piłka nie znalazła adresata. 48. min. Hassan faulowany przy bocznej linii. 47. min. Valencia próbował dograć w pole karne do Ibarry, jednak Katarczycy zdołali przeciąć podanie. 47. min. Katarczycy wychodzą wysokim pressingiem i to przynosi efekt, bo odzyskali piłkę. 46. min. Piłka do Ibarry, ale ten nie zdołał dojść do podania. Zaczynamy drugą połowę! Piłkarze wychodzą już na boisko, za chwilę początek drugiej połowy. Koniec pierwszej połowy! Zapraszam po przerwie. 45. min. +5 Centra w pole karne w kierunku Aliego, który nie zdołał dobrze złożyć się do strzału. 45. min. +5 Hassan bezpardonowo zatrzymany przez Mendeza. Rzut wolny dla gospodarzy. 45. min. +4 Ekwador wymienia podania na własnej połowie i nie spieszy się z rozegraniem kolejnego ataku. 45. min. +3 Faul w środkowej strefie i rzut wolny dla Ekwadoru. 45. min. +2 Defensorzy reprezentacji Ekwadoru przerywają akcję Katarczyków. Ci zaczną od rzutu z autu. 45. min. +1 Gospodarze przy piłce. Teraz wymieniają podania w środkowej strefie boiska. 45. min. Sędzia dolicza pięć minut do pierwszej połowy. 45. min. Valencia za liną boczną. Za chwilę jednak wróci na boisko. 44. min. Doświadczony napastnik ponownie wymaga interwencji sztabu medycznego. 43. min. Valencia po kolejnym starciu z rywalem leży na murawie i trzyma się za kolano. 42. min. Katarczycy przedostali się pod pole karne Ekwadoru, ale brakowało im precyzji w rozegraniu, przez co szybko stracili piłkę. 41. min. Ahmed próbował przedrzeć się lewą flanką, ale nie dał rady. Galindez zacznie od bramki. 40. min. Teraz do faulu ucieka się Valencia. Rzut wolny dla Katarczyków. 39. min. Gospodarze w ataku pozycyjnym. Miguel szybko jednak stracił piłkę przy linii bocznej. 38. min. Strzelec obu bramek może na szczęście kontynuować grę. 38. min. Valencia po ostrym wejściu rywala ma wyraźny problem z kolanem. 37. min. Kapitan reprezentacji Ekwadoru wymaga interwencji sztabu lekarskiego. 36. min. Boudiaf ostro sfaulował Valencię. Żółta kartka dla Katarczyka. 35. min. Kontratak Kataru skończył się w środkowej strefie, gdzie Ekwadorczycy bez większych problemów przejęli piłkę. 34. min. Miguel fauluje Estradę. Rzut wolny dla Ekwadoru. 33. min. Teraz akcja Katarczyków, którą wieńczy mocno niecelne uderzenie. Caicedo pociągnął akcję Ekwadoru, odegrał do Preciado, ten posłał centrę w pole karne, gdzie do piłki najwyżej wyskoczył Valencia, który celną główką przy słupku podwyższa prowadzenie Ekwadoru. 31. min. GOOOOOL! Znowu Valencia! 30. min. Katarczycy szybko tracą piłkę. Rzut z autu dla Ekwadorczyków. 29. min. Caicedo ukarany żółtą kartką za faul na Miguelu. 29. min. Ibarra uderzył z dystansu, jednak mocno niecelnie. 28. min. Moment spokojniejszej gry. Ekwador zmusza rywali do biegania za piłką. 27. min. Długa piłka do Ibarry, ale ten nie zdołał dojść do podania. 26. min. Drużyna z Ameryki Południowej cierpliwie konstruuje kolejny atak. 25. min. Ekwadorczycy grają wysokim pressingiem. To przynosi efekt, bo szybko odzyskali piłkę. 24. min. Ali faulowany przy linii bocznej, gospodarze zaczną od rzutu wolnego. 23. min. Katarczycy ciągle bezradni. Nawet jeśli przejmują piłkę, nie potrafią wyprowadzić składnej akcji. 22. min. Ali ukarany żółtą kartką za faul na Valencii. 21. min. Fatalny błąd Katarczyków przy wznowieniu gry, ale na ich szczęście bez konsekwencji. 20. min. Teraz Al Sheeb staranowany przez Estradę, który próbował strącić głową piłkę wrzuconą przez Estupinana. 19. min. Teraz to Ekwador ponownie jest przy piłce. Póki co podopieczni Gustavo Alfaro dominują nad gospodarzami. 18. min. Katarczycy wznowili grę. 16. min. GOOOL! Valencia nie myli się z rzutu karnego. Ekwador obejmuje prowadzenie! Prostopadłe podanie do Valencii, ten prostym zwodem minął Al Sheeba, który ratował się faulem na kapitanie reprezentacji Ekwadoru. 15. min. Rzut karny dla Ekwadoru! 14. min. Ekwadorczycy znowu próbują długiego zagrania w kierunku Valencii. Ten fauluje jednego z rywali i od rzutu wolnego zaczną gospodarze. 13. min. Ekwador egzekwował rzut rożny, ale defensorzy reprezentacji Kataru poradzili sobie z tym dośrodkowaniem. 11. min. Plata próbował prawą flanką, ale Hassan zdołał wybić piłkę na rzut z autu. 10. min. Faul Bassama na Valencii i rzut wolny dla Ekwadoru w pobliżu pola karnego rywali. 10. min. Podopieczni Gustavo Alfaro utrzymują się przy piłce. Katar z kolei czeka na okazję do kontrataku. 9. min. Ekwador raz po raz próbuje wrzutek w pole karne gospodarzy. Na razie bez efektu. 8. min. Chaotyczny okres gry, obie ekipy szybko tracą piłkę. 7. min. Drużyna z Ameryki Południowej konstruuje atak pozycyjny. 6. min. Gramy dalej. Ekwador utrzymuje się przy piłce. 6. min. Jednak nie ma bramki! Weryfikacja VAR wykazała, że jeden z Ekwadorczyków znajdował się na pozycji spalonej. Ale zwrot akcji! Długa centra z rzutu wolnego w pole karne, a tam Al Sheeb niepewnie wyszedł do piłki. Ta w końcu trafiła na głowę Ennera Valencii, który z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki. 3. min. GOOOOOOOOOOOL! 2. min. Kontratak Ekwadoru przerywa Miguel, który fauluje jednego z rywali. 2. min. Katarczycy konstruują atak pozycyjny. 1. min. Estupinan fauluje rywala i rzut wolny dla gospodarzy. 1. min. Zaczynają gospodarze długim podaniem w pole karne Ekwadorczyków. Zaczynamy mecz otwarcia mistrzostw świata! 16:59 Przywitanie obu drużyn i już niebawem zaczynamy mecz. 16:55 Czas na hymny narodowe. 16:54 Piłkarze obu drużyn wychodzą już na boisko. 16:46 Do rozpoczęcia meczu zostało już tylko kilkanaście minut! 16:42 Obecnie trwa rozgrzewka obu drużyn. Tak z kolei wyglądał przyjazd piłkarzy na stadion:



twitter.com 16:38 Przypomnijmy, dla Kataru będzie to pierwszy mecz mundialowy w historii. Nigdy wcześniej reprezentacja z tego kraju nie grała na mistrzostwach świata. 16:33 Tak z kolei prezentuje się skład reprezentacji Kataru:



twitter.com 16:20 W takim składzie mecz rozpocznie reprezentacja Ekwadoru:



twitter.com 16:11 Ceremonia otwarcia mistrzostw świata dobiegła końca. Za niespełna 50 minut rozpocznie się mecz Kataru z Ekwadorem. 15:49 Kilka minut temu rozpoczęła się ceremonia otwarcia mundialu, która poprzedza mecz Kataru z Ekwadorem. 15:44 Zapraszamy na relację na żywo z meczu otwarcia mistrzostw świata. Początek spotkania już o godz. 17!

Reprezentacje Kataru i Ekwadoru rywalizują w grupie A, gdzie oprócz wspomnianych drużyn o prawo awansu do fazy pucharowej mundialu powalczą Holandia i Senegal. Faworytem do wygrania rywalizacji w grupie są Pomarańczowi, z kolei trzy pozostałe ekipy stoczą bój o drugie miejsce premiowane grą w kolejnej fazie mistrzostw.

Patrząc na potencjał wszystkich zespołów, to Ekwador i Senegal powinny rozstrzygnąć między sobą kwestię awansu. Drużyna z Ameryki Południowej chcąc jednak zachować szanse na miejsce w fazie pucharowej, musi wygrać spotkanie z gospodarzami, którzy będą mieli po swojej stronie tysiące fanów zgromadzonych na trybunach stadionu Al Bayt w Al-Chaur.

Mistrzostwa świata 2022. Kadra reprezentacji Kataru

Bramkarze: Saad Al Sheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Yousef Hassan (Al-Gharafa).

Saad Al Sheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Yousef Hassan (Al-Gharafa). Obrońcy: Pedro Miguel (Al-Sadd), Musaab Khidir (Al-Sadd), Tarek Salman (Al-Sadd), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Boualem Khoukhi (Al-Arabi), Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Homam Ahmed (Al-Gharafa), Jassem Gaber (Al-Arabi).

Pedro Miguel (Al-Sadd), Musaab Khidir (Al-Sadd), Tarek Salman (Al-Sadd), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Boualem Khoukhi (Al-Arabi), Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Homam Ahmed (Al-Gharafa), Jassem Gaber (Al-Arabi). Pomocnicy: Ali Asad (Al-Saad), Assim Modibo (Al-Duhail), Mohammed Waad (Al-Saad), Salem Al-Hajri (Al-Rayyan), Moustafa Tarek (Al-Saad), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdelaziz Hatim (Al-Rayyan), Ismail Mohamad (Al-Duhail).

Ali Asad (Al-Saad), Assim Modibo (Al-Duhail), Mohammed Waad (Al-Saad), Salem Al-Hajri (Al-Rayyan), Moustafa Tarek (Al-Saad), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdelaziz Hatim (Al-Rayyan), Ismail Mohamad (Al-Duhail). Napastnicy: Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Khalid Muneer (Al-Wakrah), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Mohamed Muntari (Al-Duhail).

Mundial 2022. Kadra reprezentacji Ekwadoru

Bramkarze: Moises Ramirez (Indepediente del Valle), Alexander Dominguez (LDU Quito), Hernán Galindez (SD Aucas).

Moises Ramirez (Indepediente del Valle), Alexander Dominguez (LDU Quito), Hernán Galindez (SD Aucas). Obrońcy: Piero Hincapie (Bayer Leverkusen), Robert Arboleda (Sao Paulo), Pervis Estupinan (Brighton), Angelo Preciado (Genk), Jackson Porozo (Troyes), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Diego Palacios (Los Angeles FC) Felix Torres (Santos Laguna), William Pacho (Royal Antwerp).

Piero Hincapie (Bayer Leverkusen), Robert Arboleda (Sao Paulo), Pervis Estupinan (Brighton), Angelo Preciado (Genk), Jackson Porozo (Troyes), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Diego Palacios (Los Angeles FC) Felix Torres (Santos Laguna), William Pacho (Royal Antwerp). Pomocnicy: Moises Caicedo (Brighton), Jose Cifuentes (Los Angeles FC), Alan Franco (CA Talleres), Carlos Gruezo (Augsburg), Angel Mena (Club Leon), Sebas Mendez (Los Angeles FC), Gonzalo Plata (Real Valladolid), Kevin Rodriguez (Imbabura SC), Jeremy Sarmiento (Brighton).

Moises Caicedo (Brighton), Jose Cifuentes (Los Angeles FC), Alan Franco (CA Talleres), Carlos Gruezo (Augsburg), Angel Mena (Club Leon), Sebas Mendez (Los Angeles FC), Gonzalo Plata (Real Valladolid), Kevin Rodriguez (Imbabura SC), Jeremy Sarmiento (Brighton). Napastnicy: Michael Estrada (Cruz Azul), Romario Ibarra (Pachuca), Ayrton Preciado (Santos Laguna), Djorkaeff Reasco (Newell's Old Boys), Enner Valencia (Fenerbahce).

