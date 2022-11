NA ŻYWO: Katar – Ekwador. Ruszają piłkarskie mistrzostwa świata

15. min. Rzut karny dla Ekwadoru! 14. min. Ekwadorczycy znowu próbują długiego zagrania w kierunku Valencii. Ten fauluje jednego z rywali i od rzutu wolnego zaczną gospodarze. 13. min. Ekwador egzekwował rzut rożny, ale defensorzy reprezentacji Kataru poradzili sobie z tym dośrodkowaniem. 11. min. Plata próbował prawą flanką, ale Hassan zdołał wybić piłkę na rzut z autu. 10. min. Faul Bassama na Valencii i rzut wolny dla Ekwadoru w pobliżu pola karnego rywali. 10. min. Podopieczni Gustavo Alfaro utrzymują się przy piłce. Katar z kolei czeka na okazję do kontrataku. 9. min. Ekwador raz po raz próbuje wrzutek w pole karne gospodarzy. Na razie bez efektu. 8. min. Chaotyczny okres gry, obie ekipy szybko tracą piłkę. 7. min. Drużyna z Ameryki Południowej konstruuje atak pozycyjny. 6. min. Gramy dalej. Ekwador utrzymuje się przy piłce. 6. min. Jednak nie ma bramki! Weryfikacja VAR wykazała, że jeden z Ekwadorczyków znajdował się na pozycji spalonej. Ale zwrot akcji! Długa centra z rzutu wolnego w pole karne, a tam Al Sheeb niepewnie wyszedł do piłki. Ta w końcu trafiła na głowę Ennera Valencii, który z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki. 3. min. GOOOOOOOOOOOL! 2. min. Kontratak Ekwadoru przerywa Miguel, który fauluje jednego z rywali. 2. min. Katarczycy konstruują atak pozycyjny. 1. min. Estupinan fauluje rywala i rzut wolny dla gospodarzy. 1. min. Zaczynają gospodarze długim podaniem w pole karne Ekwadorczyków. Zaczynamy mecz otwarcia mistrzostw świata! 16:59 Przywitanie obu drużyn i już niebawem zaczynamy mecz. 16:55 Czas na hymny narodowe. 16:54 Piłkarze obu drużyn wychodzą już na boisko. 16:46 Do rozpoczęcia meczu zostało już tylko kilkanaście minut! 16:42 Obecnie trwa rozgrzewka obu drużyn. Tak z kolei wyglądał przyjazd piłkarzy na stadion:



twitter.com 16:38 Przypomnijmy, dla Kataru będzie to pierwszy mecz mundialowy w historii. Nigdy wcześniej reprezentacja z tego kraju nie grała na mistrzostwach świata. 16:33 Tak z kolei prezentuje się skład reprezentacji Kataru:



twitter.com 16:20 W takim składzie mecz rozpocznie reprezentacja Ekwadoru:



twitter.com 16:11 Ceremonia otwarcia mistrzostw świata dobiegła końca. Za niespełna 50 minut rozpocznie się mecz Kataru z Ekwadorem. 15:49 Kilka minut temu rozpoczęła się ceremonia otwarcia mundialu, która poprzedza mecz Kataru z Ekwadorem. 15:44 Zapraszamy na relację na żywo z meczu otwarcia mistrzostw świata. Początek spotkania już o godz. 17!

Reprezentacje Kataru i Ekwadoru rywalizują w grupie A, gdzie oprócz wspomnianych drużyn o prawo awansu do fazy pucharowej mundialu powalczą Holandia i Senegal. Faworytem do wygrania rywalizacji w grupie są Pomarańczowi, z kolei trzy pozostałe ekipy stoczą bój o drugie miejsce premiowane grą w kolejnej fazie mistrzostw.

Patrząc na potencjał wszystkich zespołów, to Ekwador i Senegal powinny rozstrzygnąć między sobą kwestię awansu. Drużyna z Ameryki Południowej chcąc jednak zachować szanse na miejsce w fazie pucharowej, musi wygrać spotkanie z gospodarzami, którzy będą mieli po swojej stronie tysiące fanów zgromadzonych na trybunach stadionu Al Bayt w Al-Chaur.

Mistrzostwa świata 2022. Kadra reprezentacji Kataru

Bramkarze: Saad Al Sheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Yousef Hassan (Al-Gharafa).

Mundial 2022. Kadra reprezentacji Ekwadoru

Bramkarze: Moises Ramirez (Indepediente del Valle), Alexander Dominguez (LDU Quito), Hernán Galindez (SD Aucas).

