Gigantyczne pieniądze dla polskich sędziów. Tyle zarobią za udział na mundialu

Mistrzostwa świata w Katarze oficjalnie otwarte. W meczu inauguracyjnym gospodarze ulegli reprezentacji Ekwadoru 0:2 po dwóch golach Ennera Valencii. Jednym z sędziów VAR tego spotkania był Tomasz Listkiewicz. Przypomnijmy, że już w 3. minucie spotkania sędziowie cofnęli gola Ekwadorczyków przez spalonego, który początkowo wydawał się kontrowersyjny. Poza wspomnianym sędzią w Katarze ujrzymy 36 sędziów głównych, 69 asystentów i 23 arbitrów VAR. Dodatkowo po raz pierwszy w historii mundialu na murawie ujrzymy sześć kobiet. Wszyscy zarobią bardzo dobre pieniądze.

Mundial w Katarze. Tyle zarobi Szymon Marciniak

Jak podaje hiszpański dziennik "Maeca", za sam udział w mistrzostwach świata w Katarze Szymon Marciniak otrzyma 70 tys. dol., do czego dojdą dodatki za każdy sędziowany mecz. Za każde następne spotkanie może liczyć na zapłatę w wysokości 3 tys. dol. Z kolei, jeżeli FIFA wyznaczy Polaka do sędziowania fazy pucharowej, to za każde spotkanie uzyska 10 tys. dol.

Dla 41-letniego sędziego znad Wisły to najlepsza szansa na zdobycie międzynarodowego rozgłosu. Szymon Marciniak regularnie sędziuje mecze Ligi Mistrzów, jednak nie miał okazji poprowadzić spotkań mistrzostw Europy przez problemy zdrowotne.

Inni sędziowie także zarobią duże pieniądze

Pozostali Polscy sędziowie obecni na imprezie pełnią funkcje asystentów. Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki za udział w mundialu otrzymają 25 tys. dol. oraz po 2,5 i 5 tys. za każde spotkanie fazy grupowej. Dodatkowe i wyższe kwoty zostaną im przyznane za fazę pucharową.

Ostatnim obecnym w Katarze polskim sędzią będzie Tomasz Kwiatkowski. Za każdy mecz fazy grupowej zarobi 3 tys. dol.

