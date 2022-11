NA ŻYWO: Senegal – Holandia. Drugi mecz w grupie A

16:07 Skład Senegalu:



mobile.twitter.com 16:04 Oto skład reprezentacji Holandii na mecz z Senegalem.



twitter.com 15:50 W drugim meczu grupy A zmierzą się reprezentacje Senegalu i Holandii. Ci pierwsi są osłabieni, bo tuż przed startem mistrzostw świata stracili swoją wielką gwiazdę — Sadio Mane. Z kolei Oranje przyjechali do Kataru w optymalnym składzie. Zapraszamy na transmisję na żywo z tego spotkania, które rozpocznie się o godz. 17:00 polskiego czasu.

Mistrzostwa świata w Katarze. Mecz Otwarcia

20 listopada miała miejsce uroczysta ceremonia otwarcia mistrzostw świata w Katarze. W pierwszym meczu zagrali gospodarze — Katarczycy, którzy zmierzyli się z Ekwadorem. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego w roli nieznacznego faworyta upatrywano drużynę z Ameryki Południowej, która zna smak gry na mundialu.

Tak też się stało. Ekwadorczycy strzelili pierwszą bramkę już w 3. minucie tego spotkania. Al Sheeb popełnił błąd przy wyjściu do piłki centrowanej w pole karne, ta po chwilowym zamieszaniu trafiła na głowę Valencii, który wpakował ją głową do siatki. Jednak sędziowie VAR dopatrzyli się w tej sytuacji spalonego i gol został anulowany. Zgodnie z powiedzeniem "co ma wisieć, nie utonie" Ekwadorczycy dopięli swego już kilkanaście minut później. Najpierw w piętnastej minucie Valencia wykorzystał karnego na bramkę, a następnie w 31. minucie ten sam zawodnik celną główką przy słupku podwyższył prowadzenie na 2:0. W drugiej połowie tego spotkania wynik nie uległ już zmianie.

Mundial 2022. Kiedy zagra reprezentacja Polski

Na poniedziałek 21 listopada zaplanowano trzy spotkania. Poza meczem Senegal Holandia swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata w Katarze rozegrały reprezentacje Anglii z Iranem oraz na godz. 20:00 zaplanowano stracie USA z Walią.

Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegra we wtorek 22 listopada. Pierwszymi rywalami Biało-Czerwonych będą piłkarze z Meksyku. Podopieczni Czesława Michniewicza swoje spotkania będą rozgrywali w grupie C razem z Argentyną i Arabią Saudyjską.

