Twitter skomentował sensacyjną porażkę Argentyny. Zachwyty nad trenerem

Po golach Saleha Al-Shehriego i Salema Al Dawsariego Arabia Saudyjska zwyciężyła z Argentyną, która była w stanie odpowiedzieć jedynie trafieniem Leo Messiego. Co najważniejsze, był to w pełni sprawiedliwy wynik, ponieważ gracze w biało-błękitnych strojach swoją bramkę zdobyli po bardzo wątpliwym karnym. Udało im się co prawda dołożyć dwie kolejne, ale były one strzelane z pozycji spalonych, ponieważ Saudyjczycy umiejętnie zakładali pułapki ofsajdowe.

Mundial w Katarze. Bohaterowie z Arabii Saudyjskiej

Zwycięzcy zostawili na boisku tyle serca, że zasłużyli także na sympatię trybun i widzów przed telewizorami. W tym meczu było wszystko: wspomniany karny, niesprawiedliwie utrudniający zadanie zawodnikom w zielonych strojach, później gole z minimalnych spalonych, odrzucane przez system VAR. Były łzy po poważnych kontuzjach, a jednego z saudyjskich zawodników zniesiono na noszach, kiedy znokautował go własny bramkarz. Była wreszcie piękna walka o każdą piłkę, wybicia w ostatniej sekundzie, wybicia z linii bramkowej i znakomite gole, które zamroczyły Argentynę.

Mundial w Katarze. Krychowiak z mocnej ligi

Użytkownicy Twittera zwrócili uwagę na fakt, że w lidze saudyjskiej gra nasz reprezentant Grzegorz Krychowiak. Poza tym nie mieli jednak zbyt wielu optymistycznych wiadomości, bo przegrana Argentyny zdecydowanie skomplikowała nam sytuację jeszcze przed pierwszym meczem. Zwracali uwagę na fakt, że będziemy mierzyć się nie tylko ze zdeterminowaną, przypartą do muru ekipą Messiego, ale też ze świetnie zorganizowaną i pewną siebie po tym zwycięstwie Arabią Saudyjską.

Katar 2022. Polski Twitter komentuje mecz Argentyny

Bramkarz Arkadiusz Malarz zażartował, że „nie ma już słabych drużyn”. „Arabia Saudyjska składająca się w 100 proc. z piłkarzy grających w lidze saudyjskiej prowadzi i ciśnie z Argentyną. Ja się chyba jeszcze nie obudziłem” – pisał Kamil Rogólski. Radosław Nawrot doceniał postawę bramkarza, a Zbigniew Boniek krytykował „zarozumiałą” Argentynę. „Człowiek, który równie dobrze może skraść serce twojej matki, jak i marzenia Messiego o mistrzostwie świata” – pisał Patryk Prokulski, zwracając uwagę na wygląd trenera Saudyjczyków. O „wielkim” Herve Renardzie pisał Szymon Borczuch. „O tym meczu w Arabii powstaną książki, filmy i będą o nim uczyć na lekcjach historii” – podsumował Tomasz Ćwiąkała.

