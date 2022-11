Michniewicz skomentował wpadkę Lewandowskiego. Tak ocenił niewykorzystany rzut karny

Reprezentacja Polski przed meczem z Meksykiem nie była faworytem, co znajdowało swoje odzwierciedlenie w przebiegu spotkania. To El Tri starali się kontrolować wydarzenia na boisku, z kolei Biało-Czerwoni skupiali się na defensywie i czekali na okazję do skontrowania rywali. Po stronie podopiecznych Czesława Michniewicza brakowało jednak konkretów w ataku, przez co nie byliśmy świadkami klarownych sytuacji.

Najlepszą okazję do wpisania się na listę strzelców miał Robert Lewandowski, który w drugiej połowie wywalczył rzut karny, a następnie sam egzekwował jedenastkę. Kapitan kadry uderzył jednak za słabo i mało precyzyjnie, przez co Guillermo Ochoa bez większych problemów sparował strzał.

Lewandowski nie strzelił, Michniewicz komentuje

Bezbramkowy remis utrzymał się do końcowego gwizdka sędziego, a w pomeczowym wywiadzie Czesław Michniewicz nie ukrywał, że czuje niedosyt. – Jeśli grasz na turnieju mistrzostw świata i remisujesz 0:0, chociaż miałeś jedenastkę, to zawsze będzie niedosyt – zaznaczył w rozmowie z TVP Sport.

Selekcjoner Polaków podkreślił jednak, że takie sytuacje jak ta z udziałem snajpera FC Barcelony zdarzają się w sporcie, a szczególnie na takich imprezach jak mistrzostwa świata. – To są olbrzymie emocje. Nikt nie ma pretensji do Roberta. Wcześniej w bardzo wielu ważnych meczach strzelał. Wielcy piłkarze nie strzelali na turniejach – kontynuował.

Polska na remis z Meksykiem. „To był zamknięty mecz”

Podczas rozmowy szkoleniowca Biało-Czerwonych zapytano o to, czy w trakcie spotkania nie miał ochoty na wprowadzenie bardziej ofensywnego ustawienia. – To był bardzo zamknięty mecz, wynik determinował pewne zachowania na boisku i zmiany. To funkcjonowało dobrze z naszej perspektywy, jeśli chodzi o liczbę sytuacji stwarzanych przez Meksyk – zaznaczył.

Jak dodał Michniewicz, jego podopieczni blokowali różne rozwiązania akcji stosowane przez rywali i czekali na okazję do kontrataku. – I taka szansa po dobrym pressingu się pojawiła. Szkoda tego rzutu karnego. Było też kilka momentów, kiedy mogliśmy spokojniej rozegrać piłkę w polu karnym – kontynuował.

